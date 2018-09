Som kaptajn er det Thomas Bjørns opgave at tilrettelægge Ryder Cup-banen, så den er til værternes fordel.

To bolde i vandet, mange missede putts og et klart nederlag. Thorbjørn Olesen fik ikke den åbning på Ryder Cup, som han havde håbet på.

Kontraktforlængelse giver danskeren arbejdsro og kan sikre ham plads hos et af de store hold, mener eksperter.

Facebook har opdaget en sikkerhedsbrist, som hackere har udnyttet til at skaffe sig adgang til Facebook-brugeres data. Finans

100 kilo gødning skulle formentligt have været anvendt i en bilbombe, siger de hollandske myndigheder.

Efter en eksplosiv høring signalerede republikanere fredag støtte til at fremme Kavanaughs godkendelse som ny højesteretsdommer.

Trods en storsejr over AC Horsens, så var OB-træner Jakob Michelsen langt fra imponeret over sit holds spil.

Brøndbys nedtur har skabt tvivl om en kompromisløs træner og hans spillestil - for er holdet endegyldigt blevet læst af modstanderne?

Hvis Aarhus Byråd vil have færre boliger og mindre erhvervsbyggeri i Aarhus Ø end planlagt, så skal der findes penge andre steder, fastslår teknikrådmand Bünyamin Simsek (V).

Når vi i Danmark søger viden på Google, vil vi have skræddersyede svar med det samme.

Antallet af turister i Spanien i juli måned faldt for første gang i ni år, og i stedet går flere rejser igen til Tunesien, Egypten og Tyrkiet.

