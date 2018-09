FCK forsøgte at gafle ombejlet Brøndby-spiller i sommer

FC København forsøgte i sommerens transfervindue at hente svenske Simon Tibbling i Brøndby.

Det fortæller den 24-årige midtbanespiller i et interview med BT.

Ifølge svenskeren kom buddet fra FCK 31. august, to til fire timer før transfervinduet lukkede.

- Det kom som et chok for mig. Jeg havde ikke lige forventet et bud fra FC København, siger Simon Tibbling til BT.

Tidligere på sommeren kom det også frem, at FC Midtjylland havde henvendt sig til Brøndby med et bud på svenskeren.

FCM fik et nej, og det samme var svaret til FCK, fortæller sportsdirektør Troels Bech.

- Det vil jo være et skifte til siden for de fleste i Brøndby. Ud over det vil det i respekt for vores fans være ganske utænkeligt, at vi skulle lade en spiller gå til FC København, siger Troels Bech til BT.