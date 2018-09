Ebjerg-AGF: Manglen på fart, finesse og fantasi hos spillerne, især AGF’erne, var udtalt

Det er et bastant og gedigent fodboldhold, hollænderen John Lammers har fået samlet i Esbjerg. Erfarne defensive typer som Markus Halsti og Rodolph Austen tilsat en ofte undervurderet type som Joni Kauko og en flok unge løbere med masser af bold i fødderne.



Et kollektiv, som langtfra har en oprykkers vanlige skrøbelighed, hvilket høsten efter den første tredjedel af Superligaen vidner om. Det var nummer seks mod nummer fire, og hjemmeholdet tog initiativet mod et langsomt spillende AGF-hold, som først efter en halv time prøvede at sparke på mål.

Esbjerg-AGF 0-0 Vurdering Esbjerg: 5 AGF: 4 Kampens spillere Rodolph Austen, Esbjerg, 7 Oscár Whalley, AGF, 6 Dommer Michael Johansen, 5

I den anden ende forsøgte et bevægeligt Esbjerg-hold at vride AGF’s forsvarslinje skæv, det lykkedes især når Mathias Kristensen havde front mod mål, men ud over et par indledende chancer var hjemmeholdet ikke i stand til for alvor at ryste modstanderne.

AGF har i denne sæson benyttet sig temmelig meget af omstillinger, og det var vel frygten for disse der gjorde, at Esbjergs omgang med bolden var påpasselig.

Fem minutter ind i anden halvleg nåede Martin Spelmann frem i en fordelagtig position, men hans afslutning trillede på tværs og gad end ikke løbe ud af banen. Så var der mere appel i Jesper Lauridsens venstre fod, da han flugtede mod mål efter et hjørnespark, men bolden sad lige på AGF-målmand Oscár Whalley.

Efter en søvndyssende times fodbold livede kampen en anelse op, da Rodolph Austen trak et gult kort, da han blandede sig i en batalje mellem Martin Spelmann og Markus Halsti. Belgieren Ryan Mmaee erstattede Tobias Sana, men det ændrede ikke kampens udtryk.

Fantasien var væk

Manglen på fart, finesse og fantasi hos spillerne, især AGF’erne, var udtalt. Ofte blev bolden spillet på tværs eller bagud. I slutfasen lignede det, at Esbjerg-drengen Jakob Ankersen blev snydt for et straffespark på sin gamle hjemmebane.

12 minutter før tid blev Rafael van der Vaart sendt på banen, og den 35-årige midtbanespiller faldt uden problemer ind i kampens tempo.