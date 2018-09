Fynsk forvandling: OB viste kynisme, effektivitet og fik tre point

Pessimismen har fyldt i omtalen af OB de seneste måneder grundet en skuffende superligastart og en 13.-plads efter 9 spillerunder. Det på trods af, at nogen vil mene, at fynboernes fodboldspil burde berettige OB til mere end ni point.

Mandag aften forholdte det sig helt omvendt, da de blåstribede dystede mod AC Horsens, der var bedst i størstedelen af kampen.

OB-AC Horsens 4-0 (1-0) Vurdering: OB, 5

AC Horsens, 6 Kampens spillere: Jacob Barett Laursen, OB, 7

Peter Nymann, AC Horsens, 6

Dommer: Sandi Putros, 5

Allerede efter ti minutter havde hjemmeholdet spoleret Bo Henriksens planer. Inden kampen varslede Horsens-træneren en ambition om ikke at indkassere mål og vinde 1-0. Men fynboerne spillede sig i front efter en god start på opgøret. En bold endte for fødderne af Bashkim Kadrii, der med et tungt venstrebensklask sendte bolden i mål. Til glæde for 4.365 tilskuere på det halvtomme Stadion i Odense, hvor Horsens-træner Bo Henriksen var den mest højlydte person i løbet af kampens første 45 minutter.

Det var på mange måder en ukarakteristisk kamp for OB: På trods af en god start var mandskabet det svageste hold på banen i kølvandet på en række skuffende resultater, hvor OB egentlig var bedst. Desuden havde de stribede spillere kun behov for noget, der mindede om en chance, til at score mål. Sidstnævnte har nemlig været en mangelvare på trods af flere store muligheder i de forgangne kampe, men en konverteringsrate, der har været alt, alt for lav. Mandag var det diametralt modsat.

Horsens-forsvaret blev lirket op, da OB satte tempoet op og fremviste hurtigt spil med få berøringer, men mærkværdigt nok formåede hjemmeholdet først at spille hurtigt frem ad banen igen sent i kampen – på trods af anfører Janus Drachmanns ønske om netop dette, som han forklarede det til TV3 Sport i pausen.

De eneste andre OB-chancer kom i kampens døende minutter, da Horsens satsede stort på at indhente den fynske føring. Med tre OB-mål til følge og slutresultatet 4-0. Kynisk.