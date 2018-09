Brøndbys defensive krise forværret i Aarhus

AGF forkælede inden opgøret sine gæster med et langt kagebord med studenterbrød på Stadion Allé, der var afspærret i anledningen af klubbens fødselsdag.

Inde på banen tog Brøndby over som den gavmilde gæst. Brøndby har alvorlige defensive problemer i øjeblikket, og det udnyttede AGF med 3 mål og så er det svært at få point ud af et superligaopgør.

Brøndby havde ellers sat forsvarsspilleren Benedikt Röcker på bænken efter den frygtelige 2-4 kamp imod Sønderjyske i sidste uge. Hjötur Hermannsson var sendt ind i det centrale forsvar i stedet, men der var ikke nok til at kurere de problemer, som Brøndby kæmper med i øjeblikket.

Samme medicin

AGF benyttede samme medicin som Sønderjyske - hurtige flade bolde ned bag Brøndbys tunge centrale forsvarsspillere.

Det gav to mål før pausen. De blev hamret ind af kantspilleren Jakob Ankersen og backen Casper Højer Nielsen, der dermed scorede for anden kamp i træk. De to afslutninger var næsten identiske. Målene blev trykket ind højt oppe i målet, og Brøndby-keeperen Martin Schwäbe nåede ikke at sprælle med hænderne.

Dobbelt op på Wilczek

Imellem de to første AGF-scoringer beviste Kamil Wilczek, at han er en af superligaens absolut farligste spillere. Han opsnappede en lang bold, tog et træk og hamrede bolden ind med venstrebenet fra kanten af feltet.

Brøndby lagde et tungt pres fra anden halvlegs start, og gæsterne fik da også udlignet, fordi AGF i flere omgange ikke fik clearet bolden væk fra eget felt. Det endte med et skud fra spids vinkel, som Kamil Wilczek skubbede i mål.

Men igen svigtede Brøndbys defensiv, da man ikke fik stoppet et raid fra Jakob Ankersen. Det endte med et frispark, en advarsel, og et flot frisparksmål fra Tobias Sana.

Brøndby pressede på i slutfasen, men det var ueffektivt og halvhjertet, og AGF var farlige på kontraangreb, ikke mindst fordi Brøndby-forsvaret i perioder sejlede.