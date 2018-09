Ufarlige AaB måtte igen nøjes med uafgjort

Det begyndte så fint for AaB i denne sæson, men hverdagen har efterhånden indfundet sig i det nordjyske. Hvor Morten Wieghorsts mandskab vandt fire af sæsonens fem første kampe, er holdet nu uden sejr siden 12. august, efter at mandagens hjemmekamp mod Vejle endte med et skuffende 1-1-resultat.

Kampfakta AaB-Vejle 1-1 (1-0) Vurdering: AaB: 5

Vejle: 5

Dommer: Benjamin Willaume-Jantzen, 7 Kampens spillere: Kasper Kusk, AaB: 6

Mads Greve, Vejle: 6

AaB er i gang med sin fjerde halvsæson med Morten Wieghorst som cheftræner, men trods fine resultater undervejs, venter nordjyderne stadig på den store spillemæssige forløsning. Selvom der er blevet skabt en solid defensiv base, har holdet stadig visse mangler i offensiven, og det er blot blevet til otte scoringer i sæsonens første ni kampe.

Kampen mod Vejle afslørede igen angrebsmæssige udfordringer hos de rød- og hvidstribede. Selvom en række Vejle-fejl gav et pænt AaB-overtag i kampens første tredjedel, udmøntede det sig ikke i store chancer, og hjemmeholdet så ud til at mangle den hjemvendte offensivspiller Lucas Andersen, som måtte udsætte sit hjemmebanecomeback på grund af en mindre skade.

I stedet var det Kasper Kusk og Phillip Ochs, der stod for de offensive aktioner, og førstnævnte var tæt på at score det forløsende 2-1-mål et kvarter før pausen, men hans afslutning ramte ydersiden af stolpen.

Forinden var det Rasmus Thellufsen, der i første halvleg havde bragt nordjyderne foran, men da gæsterne fra Vejle fik udlignet ved Mads Greve kort inde i anden halvleg, blev resten af kampen en nordjysk jagt på sejren.

I kampens slutfase jagtede AaB det afgørende sejrsmål, mens gæsterne fra Vejle kæmpede hårdt for at sikre sig det ene point, men trods spillemæssigt overtag formåede hverken hollænderen Tom van Weert eller de øvrige offensivspillere at putte bolden i rusen – trods flere nærgående forsøg.

Dermed endte hele herligheden uden vinder, og sommerens solrige sejre er for AaB er efterhånden blevet afløst af efterårets grålige fusere.