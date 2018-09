FCK-træner: Dårligt målmandsspil satte FCM i gang

FC København tabte søndag aften topkampen mod FC Midtjylland med 1-3, og forspringet i Superligaen er dermed mindsket til blot et point mellem de to mandskaber.

Første mål kom til FCM efter et kvarter, da keeper Jesse Joronen nedlagde FCM's midtbanespiller Frank Onyeka og begik straffespark.

FCK-træner Ståle Solbakken var ikke tilfreds med sin målmand i den situation.

- Nederlaget blev sat i gang af dårligt målmandsspil. Vi havde fuld kontrol på kampen, indtil Jesse lavede straffesparket. Vi sad på det frem til da, siger nordmanden.

Straffesparket var dog ikke det eneste dårlige ved kampen, hvis man spørger Solbakken. Tempoet var ikke højt nok.

- Vi spillede for langsomt, og det endte med at blive en masse bolde frem og tilbage. Det er ikke den form for fodbold, vi spiller. Det er deres, siger FCK-træneren.

Med et kvarter tilbage fik Dame N'Doye givet FCK en livline med reduceringen til 1-2.

- Da vi kom på 1-2, skete det samme igen med bolde frem og tilbage. Kampen blev en FCM-kamp og ikke en FCK-kamp, og FC Midtjylland vandt fortjent, siger Solbakken.

Angriberen Viktor Fischer er heller ikke tilfreds med indsatsen eller indstillingen fra FCK-spillerne.

- Det var en skuffende omgang. Vi spillede en middelmådig første halvleg, hvor FCM gjorde det ganske godt.

- De var mere opsatte end os, og det, synes jeg, var helt tydeligt. Det tabte vi på. Vi skal kritisere os selv for ikke at være skarpere, siger Fischer.

FCK-angriberen mener, at det både haltede i FCK's angreb og forsvar.

- Vi er for dårlige til at dominere oppe i deres midterforsvar, når vi er nødt til at spille med lange bolde. Det har vi været gode til, men det var vi ikke i denne kamp.

- Det er hele vejen rundt i dag, både offensivt og defensivt. Der er ikke nogen, der går fri. Vi spiller ikke, som vi skal, og det må vi lave om på.

- De gange vi har været her i Herning, har FCM virket mere aggressive end os, og det skal vi blive bedre til at spille mod, siger Fischer.

FCK topper Superligaen med 19 point foran FCM med 18. Der er spillet ni runder i Superligaen.