Kontroversiel kendelse hjalp Esbjerg til sejr over OB

Esbjerg og OB tørnede fredag aften sammen i Superligaen i et opgør, som vestjyderne med en 2-0-sejr trak sig sejrrigt ud af.

Resultatet sender foreløbigt Esbjerg op på en fjerdeplads i ligaen med 14 point for ni kampe.

En kontroversiel kendelse af den 24-årige dommer Mikkel Redder fik dog stor betydning for resultatet.

Midtbanespiller Jacob "Lungi" Sørensen fik nemlig skubbet bolden ind bag OB-målmand Sten Grytebust via albuen til stor frustration for fynboerne, som ikke formåede at rejse sig og få point med hjem fra vestkysten.

Gæsterne fra Odense startede ellers kampen bedst, og allerede efter blot to minutters spil tvang den nyindkøbte angriber Bashkim Kadrii Esbjerg-målmand Jeppe Højbjerg til en god redning.

Senere var Bashkim Kadrii atter på spil, da Jeppe Højbjerg efter en kæmpe fejl spillede ham helt fri.

Trods masser af tid og en fri position foran mål, lykkedes det dog ikke at bringe OB foran.

Og det udnyttede hjemmeholdet blot tre minutter senere, hvor omtalte Jacob "Lungi" Sørensen ved bageste stolpe kom først på et indlæg og med albuen kunne bringe hovedparten af de 4425 tilskuere i ekstase.

Esbjerg red efter pausen videre på selvtilliden, og allerede i det 52. minut faldt den reelle afgørelse, da den ukrainske angriber Yuri Yakovenko fik skovlet bolden i nettet til 2-0 tæt under mål.

OB forsøgte herefter ihærdigt at jagte de scoringer, som var nødvendige for at få point.

Men enten manglede skarpheden i de afgørende situationer hos offensiven, eller også stod Jeppe Højbjerg i vejen.

Resultatet betyder altså, at Esbjerg cementerer placeringen blandt de øverste. OB må derimod erkende, at holdets seks point efter de første ni kampe ikke rækker længere end til en 13.-plads ud af ligaens 14 hold.