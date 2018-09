Straffespark forsvandt på mystisk vis i dramatisk Horsens-sejr

Fem mål, et annulleret straffespark og et direkte rødt kort for et slag.

Opgøret imellem AC Horsens og AGF var topunderholdning.

Dramatikken kulminerede i begyndelsen af anden halvleg. AC Horsens fik tilkendt et straffespark, som et minut senere blev trukket tilbage af dommer Anders Poulsen og lavet om til et frispark udenfor feltet. Horsens-lejren var rasende.

To minutter senere reducerede AGF til 2-3 på et hovedstød fra Casper Højer, som blev reddet, men havde været over stregen.

Det var Horsens-angriber Kasper Junker, der fremtvang det famøse straffespark, der blev lavet om. Junker kunne ikke score nok i AGF, og derfor blev han solgt, da Horsens lagde et bud i nærheden af fem millioner.

Junker scorede selvfølgelig

Den dyreste mand i klubbens historie fik søndag sin debut imod netop AGF. Du gætter aldrig, hvad der så skete? Han scorede selvfølgelig.

Allerede efter 11 minutter scorede han et flot hovedstødsmål. Det fik AGF-direktør Jakob Nielsen til at gemme ansigtet i hænderne. Få minutter senere blev det dog vekslet til knyttede næver, da Mustapha Bundu udlignede efter en rap vending og et tørt spark.

AGF’s mål kunne dog ikke fjerne det faktum, at Horsens dominerede kampen. Hjemmeholdet kom med masser af energi og sendte mange folk ind i AGF’s felt. Der blev spillet direkte og afsluttet hver gang.

Søren Reese scorede til 2-1 på et hjørnespark, og føringen blev udbygget lige før pausen, da et langskud fra Hallur Hansson blev rettet af, så bolden snød AGF-keeper Oscar Whalley. Ja, det var heldigt, men scoringen kom efter, at en Horsens-spiller satte sig igennem i en hård duel og fik bolden ført frem.

AGF havde masser af spil, og der kom stærke kreative indslag fra især Tobias Sana.

Gæsterne var i undertal i de sidste 20 minutter, fordi Mustafa Amini fik direkte rødt kort for et skulderskub, der blev takseret til et slag imod Hallur Hansson, der overspillede episoden.

AGF’s indskiftede Ryan Mmaee, erstatningen for Junker, fik chancen for at score på hovedstød, men han havde ikke samme effektivitet, som netop Junker.