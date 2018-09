FCN scorede mere på 52 minutter end på halvanden måned

Når et hold besøger FC Nordsjælland i Farum, plejer det at gæste et af Superligaens absolutte tophold.

Fakta FC Nordsjælland-Randers FC 4-1 (2-0) Vurdering

FC Nordsjælland: 7 Randers FC: 4 Dommer

Michael Johansen, 6 Kampens spillere

Mohammed Kudus, FC Nordsjælland, 7 Nicolai Poulsen, Randers FC, 5

Men i år har FC Nordsjælland skuffet, og inden lørdagens kamp rakte det til en niendeplads i tabellen, mens Randers var at finde som nummer syv. Desuden havde de rødklædte Farum-drenge ikke scoret siden den 19. august i Superligaen. Næsten en måned.

Lidt karikeret kunne man se frem til en kamp mellem kronjydernes fysik og de hurtige spillere fra Farum. Til forskel fra det unge hold fra Nordsjælland har Randers overrasket positivt efter en rædselssæson.

Men i pausen stod der 2-0 til FC Nordsjælland. Hjemmeholdet var ikke væsentligt bedre end gæsterne, men det direkte nordsjællandske spil og hurtige offensive spillere i form af især Mohammed Kudus, Godsway Donyoh og Jonathan Amon generede Randers-holdet, der kom bagud efter en stor fejl af Kasper Enghardt, som spillede bolden direkte i fødderne på Kudus. En smuk aflevering senere havnede den i fødderne på Jonathan Amon, der sendte læderet i mål. 2-0 scoringen var Andreas Skov Olsens værk, da han kom først til et indlæg fra Mikkel Damsgaard.

2-0 var måske ikke en forskel, der afspejlede den forholdsvist tætte kamp. Randers kan æde sig tilbage i kampen, tænkte man. Men det fik Patrik Carlgren spoleret. Randers’ svenske keeper leverede en aktion, der bedst hører hjemme til en omgang hyggefodbold med dertilhørende pilsnere om søndagen, da Andreas Skov Olsen afsluttede udefra. Bolden gik i nettet, og så var FC Nordsjælland foran med tre mål.

Genlæs liveblog: FCN besejrede Randers 4-1

I kampens sidste minutter scorede Randers og FC Nordsjælland et mål hver, men på trods af et misvisende resultat viste FCN, at holdet besidder kvalitet til noget større end en bundplacering i Superligaen. Et målmandsdrop var bevares skyld i den ene scoring, men hjemmeholdet kan trods alt glæde sig over at have scoret flere superligamål på 52 minutter end på halvanden måned. Forud for lørdagens kamp havde holdet blot scoret to siden den 29. juli.