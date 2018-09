FCK fuldendte en noget nær perfekt sæsonstart

Den euforiske stemning var efterladt i København oven på FCK’s kvalifikation til Europa League-gruppespillet på bekostning af italienske Atalanta i torsdags.

Søndag var opgaven Esbjerg på udebane, og den fik egentlig prædikatet af at være en slags ”test”. Oprykkerholdet har nemlig haft en god start på sæsonen og vundet de tre seneste kampe 1-0 forud for opgøret mod FCK.

Kampen Esbjerg FB-FC København 0-2 (0-2) Vurdering Esbjerg FB: 5 FC København: 6 Dommer Anders Poulsen, 6 Kampens spillere Joni Kauko, Esbjerg FB, 6 Viktor Fischer, FC København, 7

For torsdagens resultat er ifølge cheftræner Ståle Solbakken noget, som kan » måle sig med noget af det største i FCK’s historie,« og derfor var han på vagt, når FCK ”bare” skulle møde Esbjerg i Superligaen. Det handlede i høj grad om, hvorvidt holdet fra hovedstaden kunne omstille sig mentalt, sagde Solbakken til Canal 9 forud for kampen.

Efter 19 minutter var opgøret allerede punkteret, og FCK viste en knusende og eklatant dominans. Da viste måltavlen 0-2 til gæsterne, og igen var Viktor Fischer afgørende for FCK. Først ved 1-0 scoringen, da han overrumplede Jeppe Brinch i Randers-forsvaret med en fiks kropsfinte og lagde bolden fladt ind til Dame N’Doye, der scorede sit sjette superligamål i sæsonen.

Dernæst da han blev målscorer ved at sparke bolden i mål fra tæt hold. Godt for københavnerne, men skidt for opgøret, der blev energiforladt og søvndyssende fra det øjeblik, FCK fremskaffede en tomålsføring. Dog blussede Blue Water Arena en smule op, da Rafael Van der Vaart blev skiftet ind efter godt en times tid og spillede sine første minutter på hjemmebane i Esbjerg-trøjen. I øvrigt løb han direkte ind og sparkede et veleksekveret frispark, der blev spoleret af hans holdkammerater, som stod offside.

Genlæs liveblog: FCK vandt den ventede sejr i Esbjerg

FC København spillede klogt, afventende, men blev egentlig kun truet af Esbjerg på dødbolde. Kampen endte med FCK’s ottende sejr i streg mod vestjyderne, og nu kan holdet se frem mod topopgøret mod FC Midtjylland efter landsholdspausen. For indtil da er københavnerne sikre på at ligge på Superligaens øverste trin efter en noget nær perfekt sæsonstart med både førsteplads og europæisk avancement. Sidste sæsons usikkerheder og skrøbelighed virker efterhånden som et fjernt minde.