Liveblog: Kæmpe afbrænder af OB

Dansktop-ægteparret Lis og Per begyndte ikke karrieren med en stor pladeproducer fra København i ryggen eller et hit på ”Dansktoppen”. I flere år måtte de kæmpe for succesen. Vejen fandt de ved hjælp af stædighed, tro, lokalradioer, kassettebånd og en jysk købmand i Pandrup.