Skrøbelige Hobro lever med næb og klør

»Det er kraftedeme til få lange løg over,« sagde Hobros storbandende Jonas Brix-Damborg til TV3 Sport i pausen mod SønderjyskE, da Hobro var bagud 1-0.

»Der er intet godt at tage med fra første halvleg.«

Det havde han sådan set ret i, Brix-Damborg. For Hobro har nu lukket mere end 10 mål ind efter dødbolde i indeværende superligasæson, og mod netop SønderjyskE virkede nordjyderne aldrig skarpe offensivt.

Fakta SønderjyskE-Hobro IK 1-1 (1-0) Vurdering Sønderjyske: 7 Hobro IK: 5 Dommer Michael Johansen, 6 Kampens spillere Stefan Gartenmann, SønderjyskE, 7 Emmanuel Sabbi, Hobro IK, 6

Hobro havde heller ikke haft marginalerne med sig. Forsvarsspiller Stefan Gartenmann scorede nemlig et helt sensationelt mål, da han saksesparkede bolden i Hobro-målet. Et langt hjørnespark blev headet ind midt i feltet, hvor Gartenmann steg til vejrs, vippede kroppen let til siden og saksede bolden, der i øvrigt nåede at hoppe, forbi Hobros Jesper Rask.

Det lugtede yderligere af krise i Hobro, især fordi den overraskende tilgang af den tidligere mestertræner Allan Kuhn havde sat forventningerne i vejret forud for sæsonstart. Men dommen var ubarmhjertig. Syv mål scoret i otte kampe, en målscore på 7-18 og en sidsteplads i Superligaen.

Men på nærmest mirakuløs vis fik Hobro kæmpet sig tilbage i kampen. Kort efter pausen udlignede Emmanuel Sabbi på et hovedstød, og kampens endelige resultat blev således 1-1. Vanvittig kynisk af Hobro, og flere vil formentlig hævde, at det var ufortjent, selvom holdet præsterede bedre i kampens anden halvdel end i første. Men hvor må de gulklædte savne Mål-Pål. Ham, der scorede i 11 superligakampe på stribe. Hobro-angriber Pål Alexander Kirkevold var velsagtens på banen mod SønderjyskE, men han lignede – igen – skyggen af den spiller, som han var i superligasæsonen 2017/2018.

Hobro viste atter, at der ud over de defensive usikkerheder også mangler offensiv styrke til at true modstanderen, og ligger fortsat i bunden af Superligaen.