FCM bejler til Brøndby-profil: »Han spiller for lidt og ville passe godt ind her«

Det er tilsyneladende ikke kun på banen, at FC Midtjylland og Brøndby IF duellerer intenst.

I hvert fald har de midtjyske mestre meldt ud, at de er interesserede i Brøndby-profilen Simon Tibbling. Det sker, efter flere medier har skrevet, at FC Midtjylland har lagt et bud på svenskeren.



»Vi ser en spændende spiller i Simon Tibbling, der spiller for lidt, og som ville passe rigtig godt ind i vores setup. Men jeg kan ikke kommentere på bud og andre detaljer i den sidste, afgørende del af transfervinduet«, siger FC Midtjyllands sportsdirektør Svend Graversen til Ekstra Bladet.

Over for BT siger sportsdirektøren samtidig, at Simon Tibbling ville kunne få masser af spilletid i FC Midtjylland.

Simon Tibbling har selv afvist historier om, at han skulle være på vej væk fra Brøndby, eller at han er utilfreds i klubben.

»Det passer slet ikke. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Jeg er meget lykkelig i Brøndby og har fire år tilbage af min kontrakt«, siger Simon Tibbling til fotbollskanalen.se, inden han uddyber:

»Det er altid smigrende, når klubber vil have en. Så er det selvfølgelig klart, at det er meget specielt, når en rival vil have en. Det har jeg ikke prøvet før«.

Netop Brøndby og FC Midtjylland møder hinanden på søndag klokken 20.

Transfervinduet lukker natten til den 1. september.

Simon Tibbling skiftede til Brøndby fra hollandske Groningen forrige sommer.