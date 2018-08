Liveblog: Kan AaB holde trit med topholdene?

Vejle har ikke vundet siden 13. juli, men uden for banen har oprykkerne aldrig oplevet så »eksplosiv en sponsortilgang«, som tilfældet er nu.

En konflikt mellem DBU og landsholdspillerne vil få store konsekvenser for dansk fodbold, advarer lokalunioner. En anfører mener, at DBU har skabt problemet.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, er begejstret for den danske model.

Overdiagnosticering er et stort problem i vestlige lande, herunder Danmark.

Alt for mange topchefer, finansdirektører og bestyrelsesmedlemmer har meget få, eller i nogle tilfælde ingen, frie midler investeret i de selskaber, de selv er med til at lede. Det er problematisk, lyder det fra flere kanter. Finans

Forhandlingerne om en landsholdsaftale synes – endnu engang – at køre fast i diskussioner om penge, vilkår og diverse andre forhold.

En konflikt mellem DBU og landsholdspillerne vil få store konsekvenser for dansk fodbold, advarer lokalunioner. En anfører mener, at DBU har skabt problemet.

FC Midtjylland dominerede det meste af kampen, som blev vundet med 3-0 over Randers.

Brøndby-fansene forsøgte at påvirke Vendsyssel-angriber, der skulle sparke straffespark i søndagens indbyrdes opgør.

Træner kritiserer Brøndby-fans for reaktion på straffespark:

Nordjyderne skal forsøge at holde trit med topholdene.

Overdiagnosticering er et stort problem i vestlige lande, herunder Danmark.

Overdiagnosticering er et stort problem i vestlige lande, herunder Danmark.

Sonys billigste full-frame-kamera er bestemt ikke noget at kimse af.

Antallet af forsinkelser i lufthavnen og kompensationssager stiger og stiger. Det forsøger flyselskaber at sno sig uden om, og er ikke nødvendigvis rent flyfifleri, der kun er til fordel for flyselskaberne.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her