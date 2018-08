Kliniske Wilczek sparkede Brøndby tilbage på sporet

I foråret var han ved at sparke Brøndby til DM-guld og sig selv til VM med Polen. Søndag satte Kamil Wilczek en foreløbig stopper for Brøndbys negative stime, da han med et mål i hver halvleg sikrede Brøndby tre point imod oprykkerne fra Vendsyssel.

Forud for opgøret i Hjørring havde Brøndby noget uvant måtte indkassere tre nederlag i de seneste fire kampe.

Fakta Vendsyssel FF- Brøndby IF 1-2 (0-1) Vurdering Vendsyssel FF: 7 Brøndby IF: 6 Dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen, 8 Kampens spillere Alexander Juel Andersen, Vendsyssel FF, 8 Simon Tibbling, Brøndby IF, 8

Mens de mange nye spillere, der er kommet til Brøndby henover sommeren, har skullet vænne sig til Alexander Zornigers spillestil, har polske Kamil Wilczek dog været en positiv undtagelse, da polakken præcis som i foråret har været i stand til at score nærmest efter behag.

I foråret blev det på tværs af alle turneringer til 17 scoringer i 20 kampe, og med de to scoringer søndag mod Vendsyssel hedder denne sæsons måltotal nu syv scoringer i ti kampe. Det bringer den 30-årige polaks 2018-total op på 24 scoringer i 30 kampe. En imponerende statistik.

Nærstuderer man Wilczeks første scoring fra søndagens kamp mod Vendsyssel, så er det imidlertid klart for enhver, hvorfor Wilczek har været så flittig en målscorer i år. En sekvens af kvikke pasninger bragte efter 42 minutter Kamil Wilczek i en fri position et par meter uden for hjemmeholdets straffesparksfelt. Imens bolden trillede sig til rette ud for det giftige venstreben, tog Wilczek en indånding, før han løsnede skuddet, der sendte bolden hårdt på indersiden af stolpen og ind i målet. Polakkens afslutningsevner er simpelthen uovertrufne.

I anden halvleg var Wilczek igen sikkerheden selv, da han alene med Vendsyssels målmand, Nicolai Fløe, tog bolden med rundt om den fremadstormende Fløe, før bolden roligt blev trillet i nettet.

Genlæs liveblog: Brøndby red stormen af i Hjørring

Vendsyssel var dog langt fra uden chancer i en overraskende lige kamp, hvor Vendsyssels Emmanuel Ogude med et kvarter tilbage af kampen bragte fornyet spænding ind i kampen på et straffespark. Wilczeks to kolde kasser viste sig dog at være nok, og Brøndby er tilbage på sejrssporet.