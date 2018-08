Overraskelse i Farum: AC Horsens har forandret sig, og så alligevel ikke

Med masser af mål på dødbolde og en gennemsnitshøjde på den høje side af 185 centimeter fik AC Horsens i forrige sæson kritik for at være et kedeligt dødboldshold.

AC Horsens-træner Bo Henriksen har flere gange måttet forholde sig til denne kritik, og nu ser det for alvor ud til, at Henriksen har fundet det perfekte modsvar. Han har ændret spillestilen.

Kampakta FC Nordsjælland – AC Horsens 0-1 (0-1) Vurdering: FC Nordsjælland: 6

AC Horsens: 7

Dommer Jens Grabski Maae: 6 Kampens spillere: Jacob Steen Christensen, FC Nordsjælland, 7

Rune Frantsen, AC Horsens, 8

De første tegn kom i foråret, og processen er kun blevet speedet up med sommerens spillerhandler, der har flyttet bolden fra de højere luftlag og længere ned mod græstæppet. Ud er gået Kjartan Finnbogason og den to meter høje Simon Okosun. I stedet er spillere som Søren Reese, Sammy Skytte og norske Sivert Heltne Nilsen kommet til. Fælles for de tre er, at de faktisk nyder at have bolden for fødderne.

Helt konkret har det betydet, at AC Horsens i tre ud af sæsonens første seks kampe har haft bolden mere end deres modstandere, mens den gennemsnitlige boldbesiddelse siger 50,2 procent. Til sammenligning havde AC Horsens i forrige sæson en gennemsnitlig boldbesiddelse på 45,7 procent, og Henriksens tropper præsterede kun at have bolden mere end deres modstandere i seks ud af 36 opgør.

Nu er boldbesiddelse dog langt fra en garanti for point, og derfor har AC Horsens også bevaret de mere effektive våben i værktøjskassen.

I søndagens tidlige Superliga-kamp i Farum mellem FC Nordsjælland og AC Horsens fik udeholdet mulighed for at vise både nye og gamle evner.

Ved at flytte bolden kløgtigt i mellem sig lykkedes det AC Horsens-spillerne at undslippe det værste pres fra hjemmeholdet, og samtidig blev alle indkast og andre dødbolde fortsat til farlige indlæg.

Kampens enlige scoring var også et godt eksempel på, hvad AC Horsens nu kan. Efter 37 minutter endte et fint og fladt opspil hos AC Horsens’ venstreback Thomas Kortegaard, der efter den gamle devise slog et præcist indlæg mod Mikkel Qvist, der kunne pande bolden i mål. Herefter viste AC Horsens defensiv koncentration og holdt hjemmeholdet fra de helt oplagte scoringsmuligheder resten af opgøret, der viste, at AC Horsens har forandret sig, og så alligevel ikke.