Slik, pandekager og tre point til AGF

I weekenden formåede AGF-træner David Nielsen at blande eventyret om Hans og Grete ind i opgøret imellem AGF og FCK.

Ved stillingen 1-0 til AGF, forklarede han i pausen, at han gerne have spillerne til at turde gå helt ind til huset i skoven og forhåbentlig ende med at blive belønnet med både slik og pandekager.

Hobro-AGF 0-2 (0-1) Mål: 0-1 Mustafa Amini (11.), 0-2 Jens Stage (48.) Vurdering: Hobro 5 AGF 7 Dommer: Benjamin Willaume-Jantzen, Kampens spillere: Emmanuel Sabbi, Hobro, 7 Mustafa Amini, AGF, 8

Søndag ødelagde FCK pandekagefesten med en scoring i overtiden.

Men fredag aften fik AGF fuld gevinst, slik, pandekager og tre point og måske en fredagsbajer eller en sportscola i omklædningsrummet på DS Arena, der rent faktisk ligger midt i en skov med udsigt til træer hele vejen rundt om banen.

AGF havde igen, igen en sikker defensiv, og det var basen for sejren. AGF er, som det eneste hold, stadig ubesejret i denne sæson, mens Hobro lukker alt for mange mål ind til kunne komme væk fra bunden.

I kampprogrammet havde Hobro-spilleren Martin Mikkelsen skrevet en længere tekst om AGF, der strakte sig over hele fire sider. Mikkelsen, der selv har en fortid i AGF, havde mange pæne ting at sige om AGF, som han beskrev som et ”solidt og yderst konkurrencedygtigt mandskab”.

Hobro, var dog på ingen måde benovet eller tilbageholdende, da der blev fløjtet op.

Hobro dominerede både første og anden halvleg og pressede AGF tilbage på banen det meste af tiden. Holdet sikrede sig et hav af dødbolde og lange indkast, men det blev ikke farligt, selvom den norske angriber Pål Alexander Kirkevold var tilbage i startopstillingen for Hobro. Nordmanden blev topscorer i sidste sæson i superligaen med 22 mål, men han udgik i efterårssæsonens første kamp med en skade.

Kirkevold var ganske tæt, vel omtrent en meter fra at score i første halvleg. Han kurvede bolden lige udenom AGF-målet med højrebenet. AGF-målmand Aleksandar Jovanovic var ikke i nærheden af at nå ud til sparket.

Ifølge Jovanovic selv er der interesse efter ham fra blandt andet Spanien, men hvis han vil til en større liga skal han præsterede bedre end imod Hobro, hvor han var tæt på at koste et mål i første halvleg, da han gik ud i feltet men kiksede sit indgreb totalt. Bolden landede hos Hobros bedste spiller Sabbi, der hamrede bolden på stolpen.

På det tidspunkt var AGF allerede kommet foran på et hjørnespark. Det skete efter 11 minutter. Imens de store drenge fra begge hold rykkede trøjer og arme af hinanden inde foran mål, løb lille Mustafa Amini imod forreste stolpe. Han bukkede sig ned for at få krøllerne ordentligt på bolden, og det gjorde han så effektivt, at Hobro-keeperen Jesper Rask ikke kunne holde den ude af nettet.

AGF havde ikke meget før pausen udover målet, men dog et farligt kontrastød, som Jens Stage var ganske tæt på at komme frem til et hårdt fladt indlæg. Samme Stage var til gengæld på det rigtige sted lige efter pausen, da han prikkede et perfekt indlæg i mål fra backen Mikanovic, der var stødt med frem.

AGF kunne og burde have lukket opgøret et kvarter før tid, da indskiftede Tobias Sana pludselig var helt fri foran mål, men hans noget sløve skud blev blokeret.

Hobro kunne ganske ikke få bolden i mål. Sidste sæsons topscorer Kirkevold blev klappet fra banen 10 minutter før tid, men det var nok primært for fortidens bedrifter. Han manglede ligesom de øvrige Hobro-spillere skarphed.

Denne gang gik AGF hele vejen og fik fuld gevinst.