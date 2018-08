Kauko åbnede AaB's stærke defensiv

For en dansk fodboldklub kan det have åbenlyse fordele at sende en spiller på banen, der også har fået sin fodboldopdragelse i klubben. Men uden en målfarlig angriber forbliver det blot en fodboldromantisk forestilling.

At det kan være vanskeligt at stille et komplet og slagkraftigt mandskab alene med egenudviklede spillere, var også ganske tydeligt, da AaB på en regnvåd græsbane blottede sine offensive mangler og samtidig indkasserede et mål mod et uhyre effektivt Esbjerg-hold.

Egenudviklede talenter

Ud af hjemmeholdets startende 11 stammede syv spillere fra dets omfattende netværk af samarbejdsklubber i det nordjyske, ligesom AaB i den forgangne sæson var den klub i Superligaen, der gav mest spilletid til egenudviklede talenter.

Særligt Jakob Blåbjerg og Jakob Ahlmann har nydt godt af de mange minutter i den bolsjestribede trøje. Sammen med den myndige Jores Okore har de givet indtryk af, AaB's bagkæde i denne sæson er sværere at bryde op end et Franz Jäger-pengeskab.

Men i nærmest ren Egon Olsen-stil lykkedes det alligevel for Esbjergs ubestridte topscorer, Joni Kauko, at knække koden til mål, da han med ret simple midler pludselig steg til vejrs i anden halvleg og headede vestjyderne foran.

Transferkabale

Og så var gode råd dyre. For indtil videre har den nordjyske opskrift på succes været funderet på disciplin og en bundsolid defensiv, mens målene omvendt har været en mangelvare. Statistikken på fem mål i de første seks kampe taler sit tydelige sprog.

Hverken 19-årige Wessam Abou Ali eller 22-årige Jannik Pohl - begge med rødder i klubbens ungdomsafdeling - har været skarpe nok foran kassen. Førstnævnte forholdt sig anonym gennem store dele af kampen og overlod initiativet til holdets midtbanespillere.

Og måske her ligger begrænsningen i den stædige ambition om at bringe sine egne talenter hele vejen frem.

For AaB mangler unægteligt en mand med mål i støvlerne. Han findes hvert fald ikke i egne rækker, hvorfor det inden kampen også kom frem, at klubben netop nu er på udkig efter offensiv forstærkning i Jannik Pohls fravær.