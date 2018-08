Liveblog: Udligning til Brøndby mod FCK - 1-1

130 børn deltog i en uges fodboldskole i Vollsmose. For mange af dem var det højdepunktet i en lang sommerferie, hvor der ikke sker andet.

En uges frirum i en alt for lang ferie:

José Mourinhos dårlige sommerhumør synes at have ædt optimismen i Manchester United. Han har »opført sig som et uopdragent barn«, siger kommentator.