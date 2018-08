Storebror vandt nordjysk lokalbrag

De fleste storebrødre kender sikkert til det at have en enerverende lillebror, der bare absolut skal gøre livet surt. Sprængfyldt af energi og hele tiden frisk på en udfordring.

Sådan var indtrykket, da AaB med møje og besvær fik besejret oprykkerne fra Vendsyssel med cifrene 0-1 i en yderst medrivende kamp.

Vendsyssel-AAB 0-1 (0-0) Vurdering: Vendsyssel, 7 Aab, 6 Kampens spillere: Lucas Jensen, Vendsyssel, 7 Kasper Risgård, Aab, 7 Dommer: Sandi Putros, 6

Noget at skulle bevise

»Det bliver ikke større,« lød det fra Moses Opondo inden kampen.

6.400 feststemte mennesker havde mandag aften taget plads på Nord Energi Arena, og den gennembrudsstærke Vendsyssel-spiller glædede sig til at skulle vise sig frem på det udsolgte hjemmebanestadion.

Sammen med en række andre Vendsyssel-spillere har han fortid i AaB, og det virkede i det hele taget, som om de havde noget at skulle bevise over for deres tidligere arbejdsgiver. Men også storebror bød op til dans og gav de mange tilskuere valuta for pengene.

Gennem hele kampen foregik boldomgangen i et hæsblæsende tempo, og lige så snart bolden blev fravristet modstandernes fødder, var det med målet for øje. Ikke noget med at varme kuglen for længe.

Særligt hjemmebaneholdet lykkedes med at sende den dybe aflevering ned bag AaB's bagkæde, der flere gange måtte gradbøje fodboldreglerne for at stoppe de fremadstormende Vendsyssel-spillere.

Hæsblæsende tempo

Vendsyssel formåede igen at gå ganske uimponeret til opgaven og spillede med stor selvtillid. Det var således med både frække hælafleveringer og rul med fodsålen.

Men selvom holdets offensive spillere uden tvivl har både fysisk styrke og fart i benene, manglede de koldblodigheden foran mål. Altid kun lige ved og næsten.

Det samme gjaldt AaB-spillerne, bedst eksemplificeret ved angriber Jannik Pohl, der i første halvleg sparkede bolden et godt stykke over mål og misbrugte dermed en gylden mulighed for at bringe AaB foran.

Men efter knap 80 minutter blev 35-årige Kasper Risgaard spillet fri i feltet, og med stoisk ro viste han lillebror, hvordan det skal gøres. Iskoldt over i det lange hjørne til slutresultatet 0-1.

Med sejren spiller AaB sig op på en delt andenplads i Superligaen.