Brøndby er klar til derby efter sejr mod chanceløse Nordsjælland

Da FC Nordsjællands norske forsvarsspiller Ulrik Yttergård Jenssen slog sit knæ i første halvleg mod Brøndby søndag aften, forsøgte han at blive på banen. Få minutter senere måtte han dog sande, at han var ude af stand til at spille videre.

Den unge mand med nummer tre i ryggen var et glimrende billede på FC Nordsjællands kamp mod det formstærke Brøndby-hold. Spillerne fra Farum forsøgte ihærdigt at følge med det hæsblæsende Brøndby-tempo, men på trods af små glimt virkede gæsterne aldrig for alvor til at kunne følge med.

Fakta FAKTA Brøndby IF-FC Nordsjælland 2-0 (1-0) Vurdering: Brøndby IF, 7 FC Nordsjælland, 4 Kampens spillere: Kasper Fisker, Brøndby IF, 7 Nicolai Larsen, FC Nordsjælland, 7 Dommer: Anders Poulsen, 6 Det lærte vi: At Brøndby på trods af salget profiler som Teemu Pukki, Frederik Rønnow og Christian Nørgaard fortsat formår at levere lige så ivrigt, underholdende og aggressivt boldspil. Detaljen: Brøndbys nyindkøbte midtbanespiller Josip Radosevic fik sine første spilminutter i den blågule trøje mod FC Nordsjælland, hvor han spillede alle 90 minutter.

Ulrik Yttergård blev erstattet af Andreas Skovgaard, og allerede ved begyndelsen af anden halvleg havde FCN’s cheftræner Kasper Hjulmand foretaget sine tre udskiftninger.

»Vi har ikke haft kontrol eller noget som helst i denne her kamp,« sagde den utilfredse træner til TV3 +, da han skulle forklare de to erstatninger lige efter pausen. Og det var der noget om.

For Brøndby var utvivlsomt banens bedste hold i hele kampen, hvor spillerne ifølge anfører Johan Larsson leverede sæsonens hidtil mest velspillede halvleg i de første 45 minutter. FC Nordsjælland forsøgte at spille sig forbi Brøndby-presset, men det lykkedes kun meget sjældent. Brøndby tog kvælertag på FC Nordsjælland, moste og maste det. Gæsterne mindede om et menneske, som hiver ihærdigt efter vejret.

Selvom Brøndby kun gik til pause med en etmålsføring efter endnu et mål af Kamil Wilczek, var dominansen ikke til at tage fejl af. FCN-målmand Nicolai Larsen leverede også et par brillante redninger, som var med til at holde holdet fra Farum inde i kampen – i hvert fald på måltavlen.

Inden søndagens kamp mod FC Nordsjælland havde Brøndby indkasseret mål i sine seneste 13 kampe på hjemmebane. Men den statistik blev brudt mod de grønklædte gæster, der aldrig truede tyske Marvin Schwäbe i Brøndby-målet. Efter pausen tilfaldt de største chancer også holdet fra Vestegnen, men en storspillende Nicolai Larsen stod endnu engang i vejen for hjemmeholdets forsøg.

FC Nordsjælland mistede alt for mange bolde til reelt at spille med om sejren, mens Brøndby-spillet var energisk, dynamisk og utvivlsomt henrykte størstedelen af de cirka 19.000 fans på Brøndby Stadion. Men sejrsholdet legede også med ilden, da det ikke formåede at afgøre kampens udfald tidligt i kampen. Det forløsende mål kom dog, da Ante Erceg sent i kampen rettede Joel Kabongos spark i mål.

Sejren betyder, at Brøndby topper superligatabellen med 10 point efter 4 kampe og er ubesejret. Samtidig viste de blågule, at de er klar til næste opgave i superligaregi: En dyst mod rivalerne fra FC København i Parken på søndag.