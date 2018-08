Hobro fik sæsonens første point efter hård fight

I fjerde forsøg fik Hobro sæsonens første point, da Allan Kuhns mandskab fik 2-2 mod Horsens søndag eftermiddag.

Hjemmeholdet fra Horsens kom ellers foran og kunne have lukket kampen allerede i første halvleg, men et godt comeback af gæsterne sikrede en spændende og intens afslutning på kampen, hvor Hobro var tæt på at tage sejren.

Det var ellers et Horsens-hold med et nyt udtryk, der tog imod gæsterne fra Hobro.

Fakta Kampfakta: AC Horsens – Hobro 2-2 (1-0) AC Horsens: 5 Hobro: 5 Kampens spillere: Sivert Nilsen, AC Horsens: 6 Rasmus Minor, Hobro: 6 Det lærte vi Store forandringer kræver tid. Selvom Horsens har hentet nye spillere og arbejder på at tilføre spillestilen nye nuancer, er klubben stadig stærkest, når der fokuseres på dødbolde og dueller. Men man kan ikke afskrive Horsens i nogen kampe – heller ikke selvom de kommer bagud Detaljen Altmuligmanden Thomas Kortegaard blev hyldet for sin jubilæumskamp nummer 300 for AC Horsens. Kortegaard har varetaget stort set alle pladser for Horsens på nær målmandsposten. Og så er han historisk set klubbens topscorer i Europa League med to mål, fortalte stadionspeakeren før kampen.

Horsens har således forstærket sig i ugens løb med nordmanden Sivert Nilsen, og han er ikke alene det dyreste indkøb i klubbens historie. Han kommer også fra topholdet Brann, hvor han har været en profil hos klubben, der kæmper for at vinde det norske mesterskab.

Søndag gav Nilsen Horsens en ny dimension i spillet, for som pasningssikker midtbanemand kunne han sammen med midtbanekollegaen Bjarke Jakobsen bygge spillet mere tålmodigt op med korte afleveringer langs græsset som alternativ til de lange og høje bolde, der ellers har været Horsens’ kendetegn.

Mod Hobro så man derfor små tegn på forandring i Horsens’ spillestil, men alligevel var det en dødbold, der skulle til for at få scoret kampens første mål.

Efter 18 minutters spil fik Horsens indkast på Hobros banehalvdel, og her havnede en nedfaldsbold for fødderne af Hallur Hansson. Færingen tog et enkelt træk ind i straffesparksfeltet, hvor han resolut sparkede bolden i mål til føring til hjemmeholdet.

Det gav Horsens et boost, og Bo Henriksens tropper var da også i teten i størstedelen af det livlige og fysisk prægede opgør. Der var chancer til flere scoringer, men alligevel blev Hobro lukket ind i kampen, da gæsterne fik tilkendt et tvivlsomt straffespark få minutter inde i anden halvleg.

Edgar Babayan udlignede på det efterfølgende spark, hvilket gav en spændende og intens anden halvleg. Begge hold jagtede den anden scoring, der kunne sikre sejren, men kampens sidste tredjedel var præget af en række tekniske fejl, flere hårde tacklinger og mange dueller.

Selvom Horsens arbejdede hårdt for sejren, var det Hobros Emmanuel Sabbi, der bragte gæsterne foran med 2-1, da han blev spillet fri med 20 minutter tilbage af kampen. Amerikaneren udnyttede muligheden, og den akrobatiske jubelscene var muligvis dagens visuelt flotteste bedrift.

I kampens slutfase pressede Horsens på for en udligning, men gæsternes midterforsvar med høje Rasmus Minor og Yaw-Ihle Amankwah gjorde det svært for hjemmeholdet at komme frem til store chancer.

Alligevel lykkedes det i 86. minut Mikkel Qvist at bugsere bolden i mål efter et længerevarende Horsens-pres, og dermed kunne de to hold gå fra banen med ét point hver.