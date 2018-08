Thorup hylder comeback: Et af vores flotteste nogensinde

De forsvarende danske mestre fra FC Midtjylland vendte lørdag aften 0-1 til sejr på 3-1 på udebane mod Vejle i Superligaen.

På ti gyldne minutter til sidst i kampen lavede udeholdet tre mål.

Ifølge træner Jess Thorup spillede FCM en rædselsfuld første halvleg. Derfor glædede det ham, at holdet endte med at vende kampen.

Vejle-træner efter 1-3 mod FCM: Vi fortjente bedre

- Det var et af de fedeste og flotteste comebacks i klubbens historie set på baggrund af, at vi var så dårlige i første halvleg. Det var fedt at komme fra baghjul og få sådan en sejr, siger Jess Thorup.

FCM-træneren lagde da heller ikke skjul på, at han ikke var tilfreds med sine spillere i pausen.

- Jeg snakkede med store bogstaver i pausen, og det var både individuelt og som hold, at de fik en skideballe. De fik chancen for at gå ud og ændre det, og hvis de ikke gjorde det, ville der ske noget radikalt, siger Thorup.

En af dem, som Jess Thorup bestemt ikke var tilfreds med, var Rasmus Nicolaisen, som endte med at blive kampafgørende med to hovedstødsmål.

Ung forsvarer blev stor FCM-helt efter Vejle-føring

- Rasmus Nicolaisen spillede måske sin dårligste halvleg nogensinde inden pausen. De fleste regnede nok med, at vi skiftede ham ud, men så kom han ind og blev kampafgørende efter pausen.

Hovedpersonen var naturligvis også en glad mand efter kampen.

- Det var helt fantastisk. Mest af alt fordi vi spillede så dårlig en første halvleg. For mig personligt var det selvfølgelig også en kæmpe sejr, siger Rasmus Nicolaisen.

Han lagde da heller ikke skjul på, at han håber på endnu mere spilletid efter præstationen mod Vejle.

- Jeg håber, at jeg har vist nok til, at jeg kan blive ved med at få spilletid.