Ung forsvarer blev stor FCM-helt efter Vejle-føring

Oprykkerholdet fra Vejle løb i fjerde spillerunde ind i sæsonens første nederlag i Superligaen.

Trods en føring på 1-0 indtil sent i kampen tabte Vejle hjemme i Nørreskoven med 1-3 til mesterholdet FC Midtjylland.

Vejle havde bragt sig foran 1-0 efter et straffespark efter 17 minutter, men tre FCM-mål inden for otte minutter sent i kampen vendte opgøret helt på hovedet.

Den unge forsvarsspiller Rasmus Nicolaisen blev den helt store helt, da han to gange på fem minutter headede bolden i mål efter hjørnespark.

Med sejren kom FCM på syv point og er foreløbigt i spidsen for ligaen i kraft af bedre målscore end Brøndby. Vejle har fem point på ottendepladsen.

Med mange nye navne på holdet havde FCM længe svært ved at skabe chancer mod velorganiserede Vejle, men FCM viste i sidste ende skarphed på to dødbolde.

Efter en afventende start var Vejle først farlig, da Allan Sousa testede Jesper Hansen i målet. FCM-målmanden havde dog ikke de store problemer med afslutningen.

Problemer fik han til gengæld efter godt et kvarters spil, da Imed Louati tilkæmpede sig et straffespark til hjemmeholdet.

Jesper Hansen reddede ellers i første omgang forsøget, men Sousa var hurtigt over returen.

FCM havde svært ved at skabe chancer i første halvleg. Farligst var holdet på et langt indkast kort før pausen. Udeholdet vil formentlig også føle sig snydt for et straffespark for hånd på bolden kort efter.

Den første mulighed i anden halvleg tilfaldt Vejles Imed Louati, som rev sig fri af flere FCM-spillere, men afslutningen manglede det sidste.

FCM blev mere og mere nærgående, som kampen skred frem, og på mindre end ti minutter blev kampen vendt på hovedet. Med to mål næsten identiske på hovedstød efter hjørnespark blev Rasmus Nicolaisen helten.

Mads Døhr Thychosen lukkede opgøret kort før tid.

Vejle skal i næste runde forsøge at rejse sig i Hjørring mod Vendsyssel FF. FCM krydser klinger med AC Horsens på hjemmebane.