Vejle og AGF indtog Nørreskovens flotte kulisse og forlod den med et point

Kan man savne en Superliga-kamp? Med ”Superliga-kamp” menes der ikke en hvilken som helst en af slagsen. Nej spørgsmålet er, om man kan savne en Superliga-kamp mellem to traditionsklubber, der begge har rødder tilbage til slutningen af 1800-tallet, og som tilsammen har hentet 10 danske mesterskaber. Svar: Tilsyneladende.

Kampen Vejle Boldklub – AGF 1-1 (0-0)

Vurdering:

VB: 7

AGF: 7

Kampens spillere:

Allan Sousa, Vejle, 8

Niklas Backman, AGF, 8

Dommer, Morten Krogh, 7

Det lærte vi: Vejles indledende succes i den bedste række er ikke en tilfældighed. Oprykkerne er både dygtige på bolden og solide defensivt.

Detaljen: Allan Sousa er delt topscorer i Superligaen efter nu to helt suveræne straffespark. Mod Hobro lobbede han, mod AGF sendte han bolden helt op i målhjørnet.

Mandag aften var et fyldt Vejle Stadion beviset på dette. Foran 10.000 tilskuere med Vejle-legender som Thomas Graversen, Ulrik Lefevre og Allan Simonsen iblandt gav hjemmeholdet flere beviser på den styrke, der fortjent sikrede klubben et point i Brøndby i forrige weekend, mens udeholdet AGF endnu engang udstrålede en stabilitet, der siden foråret har præget de hvide fra Fredensvang.

Med koryfæer på de udsolgte tribuner og en spirende entusiasme i begge lejre, var der alle forudsætninger for et brag af en fodboldkamp. Og kampen blev også indledt intenst og aggressivt fra både spillere og fans, men efter den indlagte vandpause var det som om, at Vejles sæsonstart satte en stopper for en åben kamp. Dertil var AGF’s respekt for Vejles kunnen og for de fire point, som hjemmeholdet inden kampen havde hentet via en hjemmesejr over Hobro og det førnævnte point i Brøndby, for stor.

Tålmodigt afventende på egen halvdel holdt AGF hjemmeholdet fra chancer i en første halvleg, hvor det virkede som om, at det vigtigste for AGF netop var at afvente og undvige.

Vejle fik derfor lov til at kontrollere spillet, som til tider langsommeligt blev bygget op hos de tre høje midterforsvarer. Lauritsen, Lauritsen og Greve.

Det var tilsyneladende også de tre stoppere, som AGF-træner David Nielsen havde udset sig som de mest sårbare hos hjemmeholdet. Ved hver given mulighed forsøgte AGF således at spille bolden henover Vejles garderhøje forsvarstrio i forsøget på at finde de dybe løb fra enten Jakob Ankersen, Jens Stage eller Kasper Junker.

Om det var Mads Greves knap to meter, eller om det skyldes AGF’s manglende præcision, var svært at vurdere, men de lange dybe bolde lykkedes sjældent. Dog fandt Kasper Junkers lange aflevering midtvejs i første halvleg en helt fri Jakob Ankersen, der dog forhastede sig og løftede halvlegens største chance forbi mål.

Mens første halvleg blev lidt af en fuser, blev anden halvleg langt mere underholdende, og det talstærke publikum fik nu den underholdning, som var både fremmødet og klubberne værdige.

AGF mødte nu Vejle længere fremme på banen, og så hjalp det gevaldigt, at Mustafa Amini kom på banen for AGF i stedet for Björn Sverrison efter knap en times spil.

Amini skulle således blot bruge sekunder på banen, før han fandt Casper Højer til venstre om Vejles solide midterblok. Højers indlæg lå præcist i Bror Blumes venstre inderside, som elegant drejede bolden fladt i mål.

Så tog kampen ellers fart.

Det samme gjorde Vejles Allan Sousa. Få minutter efter åbningsmålet trak Sousa et straffespark, da Jesper Juelsgård klodset stak benet ud midt i Sousa driblerier. Sousa omsatte selv fra pletten ved at krølle kuglen helt op i hjørnet, og så var AGF’s gode start efter pausen ellers hurtigt annulleret.

Få minutter senere var Sousa igen på spil, da han rundede Juelsgård flere via en fiks vending og en resolut afslutning, som heldigvis for AGF og Juelsgård drejede få centimeter udenom målet.

Begge hold forsøgte herefter at gå efter de tre point. David Nielsen sendte således både Mustapha Bundu og Tobias Sana i aktion, og de var i kampens overtid begge kraftigt involverede i en hel række af chancer, som burde have sikret tre point til AGF. I stedet blev det til et point for tredje gang i træk for David Nielsens tropper, mens Vejle med flot spil og en endnu flot kulisse endnu engang viste, at de er en gave til Superligaen.