Skade kan forhindre Hobro i at sælge Kirkevold

Hobro tabte søndag med 1-2 hjemme til Brøndby i en kamp, hvor holdet fightede godt, men manglede marginalerne.

Brøndbys sejrsmål kom i overtiden på et mål af Mikael Uhre. Med nederlaget er Hobro placeret sidst i ligatabellen.

Hobro måtte til kampen undvære sidste sæsons ligatopscorer, norske Pål Alexander Kirkevold, der både er syg og samtidigt er ude med en skade.

Nordmanden havde håbet på et sommerskifte væk fra den nordjyske klub, men skaden kan hindre et skifte.

Det konstaterede Hobros sportschef, Jens Hammer Sørensen, efter kampen mod Brøndby.

- Lige nu er Pål ude med en skade i foden, og der er ingen, der køber en skadet spiller, siger sportschefen.

- Folk vil selvfølgelig gerne se ham spille, og når han ikke gør det, så er salgsprocessen sat på standby, uddyber Hammer Sørensen.

Hobros sportschef er samtidigt fortrøstningsfuld på angriberens vegne.

- Vi håber på, at han er klar til at træne igen i næste uge, og så må vi se, hvornår han kommer i kamp igen, siger sportschefen.

Kirkevold havde selv håbet på, at hans seneste flotte sæson kunne sikre et skifte til en større klub, og han er også ramt mentalt af den nuværende skadesituation.

- Skader kommer aldrig på et godt tidspunkt. Så det er han selvfølgelig træt af, siger Jens Hammer Sørensen, der med et glimt i øjet samtidigt håber på at beholde den skarpe angriber.

- Hans skade kommer nok på et bedre tidspunkt for mig end for ham, siger Jens Hammer Sørensen med et grin.

I næste runde skal Hobro forsøge at sikre point på udebane mod AC Horsens.