Ligner FCK atter et mesterhold? Stærkt N'Doye-hattrick sænkede Aab

Et offensivt, fysisk tryk, en overlappende back, et fladt indlæg og en nem angriberscoring.

En sådan sekvens har vi set mange gange fra FC København, mens Ståle Solbakken har været træner. Særligt i hovedstadsklubbens mesterskabssæsoner.

Og det så vi også søndag, da Dame N'Doye nemt og umarkeret stødte FCK foran 1-0 efter en håndfuld minutter i en kamp mod Aab, der endte 4-0. En kamp, hvor FCK udspillede nordjyderne.

Resultatet flugter med det, der er FC Københavns klare mål denne sæson.

»Vi satser på at vinde mesterskabet,« sagde FCK-træner Ståle Solbakken før kampen.

Præstationen mod Aab gør det nok ikke sværere at falde i søvn, hvis søvnløse nætter tidligere har været et problem for Solbakken.

FCK - Aab 4-0 (3-0) Vurdering: FC København: 8 Aab: 3 Kampens spillere: Dame N'Doye, FC København, 9 Jacob Rinne, AaB, 4 Dommer: Michael Tykgaard, 8 Det lærte vi: At FCK ser væsentligt bedre ud, end de gjorde i størstedelen af forrige sæson. Meget spillede for Solbakkens tropper mod Aab. Detaljen: Dame N'Doyes hattrick. Senegaleseren viste, han ikke er en færdig mand.

Ligeglad med sociale medier

Både i forrige sæson og særligt efter 1-2-hjemmebanenederlaget til Horsens i sæsonpræmieren, blev det fra nogle sider anfægtet, hvorvidt nordmanden var den rigtige mand til at lede FCK.

Dels grundet forrige sæson, hvor FCK sluttede på 4. pladsen, hvor især efteråret bar præg af dårligt spil og tvivlsomme resultater.

Det har vakt kritik blandt nogle FCK-fans, både på tribunen og på de sociale medier. Særligt sidstnævnte har nordmanden ikke taget notits af.

En af mine bedste beslutninger i livet er, at jeg ikke er aktiv på de sociale medier Ståle Solbakken En af mine bedste beslutninger i livet er, at jeg ikke er aktiv på de sociale medier

»Jeg følger ikke med på de sociale medier. Vi spiller ikke for at tilfredsstille de sociale medier, og jeg tænker, at en af mine bedste beslutninger i livet er, at jeg ikke er aktiv på de sociale medier,« siger Ståle Solbakken med et stort smil, et grin og et kropssprog, der signalerer, at han ikke giver meget for de mange hurtige konklusioner, der bliver draget online.

Opsving

Forud for Aab-kampen lignede det, at Solbakken havde fået bedre skik på en trup, som er blevet renoveret kraftigt det seneste halvandet års tid.



FCK startede forrige sæson uden spillere som Ludwig Augustinsson, Thomas Delaney, Mathias 'Zanka' Jørgensen og Andreas Cornelius. Siden har hovedstadsklubben styrket holdet og ind er kommet spillere som Viktor Fischer, den talentfulde kantspiller Robert Skov og Dame N'Doye, der er vendt tilbage til København efter syv år i lande som England, Tyrkiet og Rusland.

De mange nye spillere klikkede meget godt, da FCK uden vilde problemer besejrede Hobro på udebane forrige Superliga-runde.

Torsdag blev islandske Stjarnan ligeledes besejret 2-0 med et mandskab, hvor flere spillere blev sparet fra det, der tilsyneladende er Solbakkens idealopstilling.

Super Dame N'Doye

Mod Aab fortsatte FCK de fine takter.

Aab kom ellers ind til kampen i en fin forfatning. To kampe, to sejre, lød konklusionen for Aab-træner Morten Wieghorst.

I Parken lignede Aab et hold, der allerede var slagne inden dommer Michael Tykgaard havde fløjtet kampen i gang.

Først kunne Dame N'Doye nemt sætte bolden i kassen, mens han efter et kvarters spil fordoblede sin måltotal. En bold fra Robert Skov røg lidt heldigt gennem en Aab'er, der gav plads til N'Doye inde i feltet. Senegaleseren krøllede herefter bolden ind i målhjørnet med en silkeblød inderside.

»Olé, Super Dame N'Doye« rungede fra endetribunen, hvor de mest fanatiske FCK-fans står. Hyldestsangen havde dog ikke nået sit toppunkt, for efter 22 minutters spil fuldendte angriberen sit hattrick med et præcist hovedstød.

Aab lignede børn, FCK voksne.

Dirigent-debut

FC København kan tage flere positive ting med fra kampen. Det offensiv spil flød med god harmoni mellem kanter og backs, som i mange år har været en af FCK's styrker.

FCK's centrale midtbane så i skikkelse af Rasmus Falk og Zeca solide ud. Det har ellers tidligere været et sted, hvor Solbakken med varierende succes har eksperimenteret og søgt efter den rette løsning.

Dame N'Doye fik gang i sin målscore og satte streg under, at han stadig er en potent superliga-angriber, selv om alderen siger 33 år.

Defensivt var der også lyspunkter. Nicolai Boilesen og Peter Ankersen leverede masser af overlaps, mens Andreas Bjelland fik debut - og gjorde det godt.

Bjelland, der før VM var starter på det danske landshold, ligner den forsvarsdirigent, som FCK manglede i sidste sæson. Samtidig var centerbacken også kompetent i det opbyggende spil.

I 2. halvleg havde Bjelland og co. ingen problemer med at neutralisere Aab, der forsøgte at komme tilbage i kampen. Men kvaliteten manglede og den dårlige start blev dyr.

Viktor Fischer afsluttede en stærk FCK-præstation, da han køligt sparkede bolden i kassen med en inderside efter fornemt forarbejde af højreback Peter Ankersen.