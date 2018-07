Allan Kuhn og Hobro i bittert nederlag mod Brøndby

Det vakte opsigt, da Allan Kuhn blev præsenteret som ny cheftræner i Hobro denne sommer. Bornholmerens foregående trænerjob var i den svenske topklub Malmö FF, som han gjorde til svensk mester i 2017 for blot at blive fyret kort tid efter, og nu er han altså tilbage i Superligaen under mere ydmyge forhold i Hobro.

Her har han fået en skidt start på sæsonen med tre tabte kampe efter søndagens bitre 1-2-nederlag mod Brøndby.

Den dårlig sæsonindledning til trods lignede Hobro ikke et modløst mandskab mod Brøndby, for Allan Kuhns mandskab gik til opgaven mod sidste sæsons sølvindere med oprejst pande.

Første halvleg bød således på flere fine aktioner i begge ender af banen. Defensiven havde godt styr på Brøndbys angribere, og gæsternes forsøg var med få undtagelser begrænset til skud fra distancen.

I den anden ende af banen bed Hobro også fra sig med et par gode angreb. Vito Mistrati havde en fin mulighed efter to minutters spil, og første halvlegs største chance tilfaldt Emmniel Sabbi, der har været Hobros bedste spiller siden Kuhns ankomst.

Amerikanerens hurtighed var en udfordring for Brøndbys forsvar, og han kom derfor i en nogle gunstige situationer flere gange i løbet af kampen. Efter 22 minutters spil burde han have bragt Kuhn og kompagni foran, da han alene med Brøndbys målmand sendte bolden forbi mål fra en spids vinkel.

Gæsterne havde før pausen problemer med at ramme samme høje niveau og tempo, som gjorde holdet til guldkandidater i sidste sæson, mens Hobro ikke lod sig kyse fysisk.

Det gav også et jævnbyrdigt kampbillede, hvor Hobro havde store muligheder for at komme foran. Førnævnte Sabbi havde igen en stor chance efter 50 minutters spil, mens Vito Mistratis scoring i den efterfølgende situation blev korrekt annulleret for offside.

Da spillet på banen ikke fungerede optimalt for Brøndby, måtte der noget andet til, og derfor blev en dødbold afgørende. Efter en times spil afprøvede gæsterne en fin variant med en flad pasning ind i feltet, hvor anfører Johan Larsson drejede bolden i mål bag Hobro-keeper Jesper Rask, hvis udsyn var spærret ved afslutningen.

Scoringen betød, at Brøndby-holdet i højere grad kunne tage styring over kampen, og det lignede længe, at gæsternes maskine ville kværne sejren hjem.

Men i slutfasen udlignede Vito Mistrai ved at heade et indkast i mål, og så kunne Kuhn og kompagni skimte sæsonens første point.

Alligevel gik det galt til sidste, da Brøndby satsede alt for at få sejren og scorede til 2-1 til Brøndby ved indskifteren Michael Uhre.

Et hårdt slag for Allan Kuhn og hans mandskab, der efter nederlaget stadig er uden point i denne sæson.