Chokmål sikrede Randers sejren over OB

En dårlig sæsonstart blev endnu værre for OB’s nye cheftræner Jakob Michelsen, da han søndag eftermiddag så sit hold tabe 0-1 til Randers FC, der dermed fik sæsonens første sejr, mens OB kun har samlet ét point i sæsonen hidtil.

Randers FC fik en regulær drømmestart i kampen, da hjemmeholdet kom foran efter bare 38 sekunders spil. André Rømer headede et frisparksindlæg fra Kevin Conboy i mål til tidlig føring for kronjyderne og slog dermed til mod sin tidligere klub, som han forlod for halvanden uge siden.

Randers FC – OB Randers FC: 7 OB: 4 Kampens spillere: Erik Marxen, Randers: 7 Kenneth Emil Petersen, OB; 5 Dommer: Jens Maae, 8

Det var samtidig det værste, der kunne ske for OB. Kampen i Randers skulle have været et vendepunkt for fynboerne, men den tidlige scoring imod gjorde gæsterne usikre.

Første halvleg bød således på flere boldtab og usammenhængende situationer for OB, der ikke fik held med en tidlig udligning og i stedet måtte kæmpe hårdt for at komme tilbage i kampen.

Det 17-årige håb Mathias Jørgensen havde en nærgående afslutning efter 31 minutters spil, men selvom OB havde bolden meget med mange offensive tiltag til følge, havde gæsterne ved at blive farlige overfor et Randers-forsvar, der stod dybt og fightede godt for at bevare føringen.

Det var billedet på kampen. OB var meget i boldbesiddelse, men Randers-forsvaret gav ikke mange store chancer væk, så OB-træner Jakob Michelsen måtte reagere med flere ændringer på holdet.

I løbet af anden halvleg blev både Julius Eskesen, Nicklas Helenius og Rasmus Festersen sendt på banen i jagten på en udligning, mens midtstopperen Kenneth Emil Petersen også blev rykket frem i angrebet i kampens slutfase.

Efter 39 sekunder scorer Randers FC's André Ibsen Rømer 6 til 1-0 i søndagens superligakamp mod OB. Foto: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup

Det gav et par fornuftige muligheder for OB, men Randers-bastionen holdt stand i kraft af en stærk indsats af hjemmeholdets defensiv, der havde godt styr på tingene. Det endte således som en frustrerende eftermiddag for OB, der nu er under pres i bunden af Superligaen efter en skidt sæsonstart.

I Randers kan man til gengæld glæde sig over en fornuftig indledning på sæsonen med fire point efter tre kampe.