FC Midtjylland sparede og tog første sejr i denne sæson

Esbjerg skal fortsætte med at kigge langt tilbage i Superliga-historien for at seneste udesejr mod FC Midtjylland. Lørdag eftermiddag slog FC Midtjylland nemlig esbjerggenserne med 3-1, og den seneste Esbjerg-sejr i Herning er derfor stadig den, som Michael Hansen i september 2001 sikrede med to mål for udeholdet.

Dengang havde Esbjerg også en angriber ved navn Jess Thorup i truppen. Mens Jess Thorup med succes nu er cheftræner i FC Midtjylland, hedder de nuvræende offensive trusler hos Esbjerg Adrian Petre, Mathias Kristensen og Anders Dreyer. Ingen af dem kan med sikkerhed huske Michael Hansens to træffere, da de var henholdsvis fire, fire og tre år gamle, da Esbjerg senest rejste fra Midtjylland med tre point.

Bedømt ud fra indledningen på lørdagens opgør lignede Esbjerg ikke et hold, der for alvor troede på, at den lange sejrstørke i Midtjylland skulle få en ende.

Efter et kvarters spil slog Jakob Poulsen en perfekt bold til Gustav Wikheim, der i et lige så perfekt dybdeløb overløb den tidligere FC Midtjylland-spiller Markus Halsti, der slet ikke kunne følge den fodrappe nordmand. Wikheim kunne derfor uden problemer bringe FC Midtjylland foran med en flad afslutning i det lange hjørne.

Den indledende FC Midtjylland-dominans var dog lidt en overraskelse, da Jess Thorups tropper er inde i en periode med mange kampe, hvilket blev afspejlet i midtjydernes startopstilling.

Esbjergs Mathias Kristensen (t.v.) i kamp med FC Midtjyllands Mads Døhr Thychosen under Superliga kampen mellem FC Midtjylland og Esbjerg fB på MCH Arena i Herning. Foto: Ritzau Scanpix/Bo Amstrup

I tirsdags var midtjyderne rejst til Kasakhstan for at møde FC Astana i den første kamp i Champions League-kvalifikationen, og på onsdag kommer kasakherne retur til Herning, hvor de danske mestre skal forsøge at avancere til trods for et nederlag på 1-2 i Astana.

For at øge mulighederne for dette havde Jess Thorup skiftet ud på syv pladser i forhold til tirsdagens kamp Det behøver dog ikke at betyde det store, når erstatningerne blandt andet hedder Gustav Wikheim, Frank Onyeka, Mads Døhr Thychosen og Awer Mabil.

Særligt sidstnævnte var som en ustyrlig hvirvelvind i første halvleg. Australieren med den sydsudanske baggrund er efter to sæsonlange lejeophold først i Esbjerg og i den seneste sæson hos Pacos de Ferreira i den bedste portugisiske række tilbage i Herning. Selvom opholdet i Portugal sluttede med en nedrykning, så fik Mabil fuld spilletid i de fleste kampe, og Mabil ligner en mand, der har mod på endnu mere tid på banen i Midtjylland.

Lørdag kronede Mabil en energisk indsats i første halvleg med at trække et straffespark via en fiks vending rundt om Lasha Parunashvilli. Jakob Poulsen omsatte sikkert straffesparket, og med en 2-0-føring efter 35 minutter så det ud til, at Jess Thorups plan om at spare spillere ville være omkostningsfri.

Lasha Parunashvili skulle dog revancere det begåede straffespark, da han kort før pausen præsterede et tidligt bud på årets mål i Superligaen. På en returbold fra et hjørnespark flækkede georgieren således bolden op i det lange hjørne med en elegant helflugter fra 25 meter, mens Jesper Hansen i Midtjylland- målet blot kunne se til.

Jess Thorup følte sig dog på sikker grund. I pausen blev Paul Onuachu derfor sparet til fordel for Boshidar Kraev, mens også Gustav Wikheim efter en time lod sig udskifte med Mayron George.

Med endnu flere nye spillere på banen kom Esbjerg bedre med i kampen. Tæt på point kom de, da Anders Dreyer med ti minutter igen gled til baglinjen og slog et skarpt fladt indlæg ind i feltet, hvor FC Midtjylland-spillerne et øjeblik så paniske ud.

Endnu mere panisk blev Jakob Poulsens udtryk, da han med få minutter tilbage af kampen var ved at spille Yuri Yakovenko helt fri, da tilbagelægningen mod Jesper Hansen blev for kort. Hansen bevarede dog roen og afværgede den pludselige chance.

I stedet for en Esbjerg-udligning gjorde Frank Onyeka det i overtiden i stedet til 3-1, og Esbjerg skal stadig kigge langt efter tre point i Herning.