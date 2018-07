Sønderjyske slog Horsens i sæsonens første sejr

Fredag aften fik Sønderjyske sæsonens første sejr, da holdet hjemme slog Horsens 2-0.

Opgøret bød på flere hårde dueller end på god fodbold, men Sønderjyske var kampen igennem det bedste mandskab og vandt fortjent.

Sønderjyske var det dominerende mandskab i store dele af første halvleg, men hjemmeholdet havde svært ved at nedbryde en stærk Horsens-defensiv.

I slutningen af en chancefattig første halvleg kom Sønderjyske frem til en åben målchance, men sønderjydernes Mart Lieder måtte se sit forsøg blive reddet.

Efter pausen kom der mere gang i kampen.

Allerede kort inde i anden halvleg var Horsens-spilleren Hallur Hansson tæt på at give udeholdet føringen. Færingen måtte dog se sit forsøg gå snært forbi.

Sønderjydernes angriber Mads Hvilsom viste storform i slutningen af sidste sæson, og midtvejs i anden halvleg headede han hjemmeholdet på 1-0.

Horsens forsøgte efter scoringen at komme længere frem på banen, hvilket i første omgang resulterede i, at værterne fik plads til chancer til at komme yderligere foran.

I den anden ende var Horsens dog tæt på en udligning med kun fem minutter tilbage af opgøret.

Forsvarsspiller Søren Reese headede mod mål, men Sønderjyske-målmand Sebastian Mielitz reddede flot.

Genlæs liveblog: ...Og så blev det i stedet 2-0 til Sønderjyske i overtiden

I stedet for en udligning lukkede hollandske Mart Lieder opgøret med en flot scoring til slutresultatet 2-0, efter at Lieder driblede igennem et passivt Horsens-forsvar og scorede.

Sønderjyske skal forsøge at følge op på sejren, når holdet i næste uge gæster AGF. Horsens tager imod Hobro.