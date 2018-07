Fischer og Skov sikrede første FCK-sejr

Det har været en kontrastfyldt sommer for FC Københavns offensivspiller Viktor Fischer.

Den 26. juni spillede han for øjnene af 78.000 tilskuere til VM-kampen mod Frankrig på Lusjniki Stadion. Mandag aften var han på pletten for FC København i Superliga-kampen på DS Arena i Hobro, hvor 3.511 sjæle leverede en døsig kulisse til opgøret, der endte med en 3-0-sejr til gæsterne.

Kampfakta: Hobro – FC København 0-3 Hobro: 4 FC København: 7 Dommer: Jørgen Daugbjerg Burchardt, 8 Kampens spillere Vito Mistrati, Hobro: 5 Viktor Fischer, FC København: 7 Det lærte vi FC Københavns trup rummer masser af kvalitet, men holdet fremstår stadig en kende uskarpt. Det tager tid at finde melodien for de mange dygtige fodboldspillere. Mod Hobro blev holdet ikke presset for alvor, men manglende koncentration og sløseri kan blive straffet hårdere af andre modstandere. Detaljen Både Hobro og FC København sendte erfarne debutanter på banen i kampens slutfase. Den 33-årige angriber Djiby Fall fik sine første minutter i Hobro-trøjen, mens 30-årige Andreas Bjelland også kom i aktion for FC København i slutningen af opgøret.

Med sejren kom FC København tilbage på sporet efter en søvnig sæsonstart, og holdet fik også tanket noget selvtillid efter en lang periode med skuffelser.

Forandringens sommer i FCK

FC København kæmper således stadig med at ryste sidste sæsons store skuffelse af sig. Fjerdepladsen skal revancheres, og derfor har manager Ståle Solbakken foretaget markante ændringer i truppen i løbet af denne sommer.

Når det store salg af Robin Olsen falder på plads i denne uge, har otte spillere forladt klubben, mens seks nye folk er kommet til, og forandringens sommer har også budt på ændringer i staben, hvor der både er kommet ny assistenttræner, ny målmandstræner og noget så moderne som en ”præstations-psykologisk konsulent”.

Og Solbakkens nye medarbejdere har haft rigeligt at tænke over i sæsonindledningen, der har været noget hakkende i form af et hjemmenederlag til Horsens samt et par ujævne præstationer mod finske KuPS.

Derfor var kampen mod Hobro en tidlig skæbnekamp for FC København, der stillede offensivt til start med både Dame N’Doye og Kenan Kodro i startopstillingen sammen med folk som Viktor Fischer, Rasmus Falk, Robert Skov og Carlos Zeca.

Fischer gjorde forskellen

Det gav et tryk mod hjemmeholdets mål fra kampens begyndelsen, hvor FC København havde flere gode angreb med særligt Viktor Fischer i spillehumør som omdrejningspunkt.

Netop Fischer stod for den frisparksaflevering, som Denis Vavro headede på overliggeren efter ti minutters spil, og selvom Hobro også bed fra sig i første halvleg, stod der FCK på det meste med en boldbesiddelse på op mod 75 procent i løbet af første halvleg.

Derfor var det også såre fortjent, at FC København bragte sig foran efter en halv times spil, og man fristes til at skrive, at det selvfølgelig var Viktor Fischer, der stod for scoringen.

Selvom landsholdsspilleren havde sine udfald, viste han flere prøver på sit høje niveau før pausen, og han beviste, at han godt kan gøre en forskel på en stille mandag aften i Hobro.

Et spørgsmål om kvalitet

Hobro forsøgte at svare igen, men selvom viljen var til stede, rakte evnerne ikke. FC København flyttede bolden hurtigt, og kvalitetsforskellen på de to trupper kom tydeligt til udtryk efter pausen, hvor hjemmeholdets spillere løb mange meter i en forgæves jagt på at erobre bolden. Profilerne Pål Aleksander Kirkevold og Jonas Brix-Damborg var savnet.

Ståle Solbakken bekræfter snarligt salg af Robin Olsen

Ud af ingenting lykkedes det alligevel Hobro-profilen Vito Mistrati at komme frem til en nærgående afslutning midtvejs i anden halvleg, men den nye FCK-keeper Jesse Joronen parerede skuddet på stolpen. Få minutter senere afgjorde Robert Skov reelt kampen med sin scoring til 2-0.

Slut: FC København vandt en overlegen sejr i Hobro

Hobro sendte debutanten Djiby Fall på banen til sidst, og hjemmeholdet havde også et par gode forsøg i slutfasen, men selerne holdt for gæsterne, der endda fik smuk frisparksscoring fra Robert Skov at gå hjem på og dermed kunne glæde sig over sæsonens første Superliga-sejr på 3-0.