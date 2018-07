OB-træner: Comeback viser substans i truppen

Forventningerne var store hos OB før sæsonens første hjemmekamp i Superligaen søndag.

Her var Sønderjyske på besøg, og efter opgøret erklærede OB-træner Jakob Michelsen sig tilfreds med 2-2.

Det skyldtes ikke mindst, at OB var bagud 0-2, men fik vendt kampen og sikret et enkelt point.

- Vi føler, at vi vandt et point, mens Sønderjyske tabte to. Jeg vil gerne rose spillerne for anden halvleg, hvor vi scorede to mål og fik uafgjort.

- Dette comeback viser, at der er substans i truppen, og det kan vi tage med videre, siger Jakob Michelsen.

Resultatet betyder dog, at OB efter sæsonens to første kampe må sande, at der blot er gået det ene point ind på kontoen. I sæsonens første kamp tabte OB skuffende 2-3 ude til Vendsyssel FF.

Jakob Michelsen er da heller ikke tilfreds med pointhøsten og hjemmekampen mod Sønderjyske som helhed.

- Vi fik en fin start, men derefter gik det ned ad bakke. Første halvleg var til dumpekarakter. Vi er nødt til at kunne lukke bedre af.

- Modstanderen scorede for nemt, og det skal vi kigge nærmere på til træning, siger OB-træneren.

Trods den begrænsede pointhøst i den nye sæson fokuserer også målscorer Anders K. Jacobsen på at bevare optimismen i truppen.

- Vi kom fuldstændig forandret ud til anden halvleg. Det var en succes i forhold til vores præstation før pausen.

- Det er fint med et comeback, og det vil forhåbentlig gavne os i de kommende kampe, siger Anders K. Jacobsen.