AGF og FC Nordsjælland delte i et chancemekka

Med tre lette boldberøringer med venstrefoden og en knivskarp afslutning med højre havde Andreas Skov Olsen snydt Pierre Kanstrup, sparket FC Nordsjælland foran med 1-0, og bevist at du sagtens kan ligne en erfaren målskytte trods en alder på 18 år.

Andreas Skov Olsens elegante aktion var forskellen i en første halvleg, hvor hjemmeholdet AGF ellers gjorde flere ting rigtigt. Spillet var direkte og intensiteten var høj i duellerne, hvilket betød, at selvom de unge drenge fra FC Nordsjælland sad på spillet, så kom AGF frem til chancer.

Fakta AGF – FC Nordsjælland 1-1 (0-1) Vurdering: AGF: 7 FC Nordsjælland: 7 Kampens spillere: Jakob Ankersen, AGF, 8 Mikkel Damsgard, FCN, 7 Dommer, Peter Munch Larsen, 7 Det lærte vi: AGF har vist højt niveau i de første to kampe ved at spille lige op med henholdsvis guld- og bronzevinderne fra forrige sæson. Detaljen: Det sidste minut af kampen brugte FC Nordsjælland på at holde bolden på egen halvdel, hvilket tydeligt viste, at de var tilfredse med det ene point.

Allerede inden Skov Olsens scoring, der faldt efter tre minutter, havde AGF tilløb til chancer. Og sådan forsatte det. Mange afslutninger, højt tempo, og to hold, der havde ambitioner om at få mere end det ene point, som de hver især havde sikret sig i forrige weekends Superliga-premiere.

Med det høje tempo skulle det derfor blive spændende at se, om FC Nordsjællands europæiske kamp i torsdags mod nordirske Cliftonville ville få betydning, som kampen skred frem.

Tidligere har det vist sig svært for danske Superliga-hold at kunne klare både hjemmelige og europæiske kampe samtidig. For at sikre den seneste sæsons bronzevindere de bedste vilkår for dette, havde Kasper Hjulmand skiftet meget ud i startopstillingen i forhold til torsdagens kamp, hvor FC Nordsjælland med hiv og sving fik sikret sig adgang til næste kvalifikationsrunde til Europa League.

Således var der kun fire gengangere i søndagens startopstilling i forhold til torsdagens, og indflydelsen af de europæiske burde derfor være på et minimum.

Alligevel var det AGF, der som kampen skred frem blev bedre og bedre.

Hjemmeholdets intensitet forblev høj, og Jakob Ankersen kunne som en konsekvens af en voksende AGF-dominans sparke bolden i nettet efter en time. Scoringen blev dog korrekt underkendt for offside. Men aktionen havde tilsyneladende givet Ankersen lyst til mere, for nogle minutter senere holdt han sig på den rigtige side af forsvarsspillerne, så han kunne skubbe Aminis stolpeskud over stregen til en fortjent udligning.

Modsat forrige weekends kamp mod FC Midtjylland, hvor Jovanovic til sidst reddede et straffespark, var AGF denne søndag tættest på sejren mod slutningen. I overtiden spadserede Kasper Junker let uden om Victor Nelsson, der trods sine 19 år i duellen lignede en aldrende mand. Junker måtte dog se sit forsøg reddet af Nicolai Larsen.