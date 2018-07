Dygtige debutanter i rodet uafgjort i Horsens

Det tog tid, før den tidlige søndagskamp mellem AC Horsens og Randers FC rigtig åbnede sig op. Indenfor den første halve time var det mest bemærkelsesværdige de løse chancer, som AC Horsens kom frem til efter dødbolde, og det var vel i virkeligheden ikke så bemærkelsesværdigt.

Chancerne tilfaldt imidlertid Sammy Skytte, og han har trods 44 Superliga-kampe endnu sin første scoring i den bedste danske række til gode, og det lignede heller ikke, at han skulle åbne målscoringen denne søndag.

Kampen AC Horsens – Randers FC 1-1 (0-1) Vurdering: AC Horsens: 6 Randers FC: 6 Kampens spillere: Bjarke Jacobsen, AC Horsens, 7 André Rømer, Randers FC, 7 Dommer, Sandi Putros: 7 Det lærte vi: AC Horsens forsøger sig med mere boldbesiddende fodbold, men det er fortsat på dødboldene, at holdet skaber sine chancer. Detaljen: Benjamin Stokke skal efter sigende være højrebenet, og bedømt ud fra Stokkes målgivende venstrebensafslutning, så har han et rigtig godt højreben, for det var noget af en afslutning.

En mand, der dog åbnede sin målkonto, var Randers FC’s nye nordmand 27-årige Benjamin Stokke. Den tidligere Kristianssund-spiller blev præsenteret i Randers FC i torsdags, og han skulle altså blot bruge nogle få dage på at overbevise Thomas Thomasberg om, at han skulle i startopstillingen ved først givne mulighed. Stokke takkede for tilliden og vendte efter 35 minutter rundt på en tallerken, før han med venstrebenet bankede bolden i mål ind bag debutanten i Horsens-målet, Kevin Ray Mendoza Hansen.

Den lidt klejne målmand med det særlige navn havde forinden scoringen vist prøver på, hvorfor Bo Henriksen allerede i foråret skrev under med den 23-årige målmand, som i forrige sæson spillede i første division med Thisted. Kevin Ray Mendoza var således adræt som en puma, da han nogle minutter inden Stokkes åbningstræffer fik handsken på en afslutning fra Mikkel Kallesøe, som ellers var helt fri i straffesparksfeltet. Mendoza havde også en fornem dobbeltredning midt i anden halvleg, da Randers lurede på at lukke opgøret med en 2-0 scoring, men både Shaba Lobzanidze og indskiftede Frederik Lauenborg måtte se Mendoza parere begge afslutninger.

Mens Mendoza og Stokke var helt nye i Superliga-sammenhæng, gav Randers FC også debut til en af Superligaen mere kendt skikkelse i form af André Rømer. Han blev ligesom Stokke præsenteret i det kronjyske i torsdags, og Randers FC blev dermed 25-årige Rømers tredje klub på bare et år, efter at han i januar havde skiftet en tilværelse som reserve i FC Midtjylland ud med en tilsvarende i OB. Tilliden til Rømer virker fra start større i Randers, og Rømer var fra sin position på den centrale midtbane konstant undervejs og havde også en fod med i Stokkes føringsmål.

Stokkes debutmål så længe ud til at blive afgørende, da AC Horsens ikke rigtig blev farlige på andet end deres kendte dødbolde, som Randers havde held med at afvise igen og igen. Der skulle derfor et klodset straffespark til, før AC Horsens kunne udligne den spinkle føring.

I vinter hentede AC Horsens den to meter høje angriber Mathias Kristensen fra danmarkserieklubben Tarup-Paarup IF. Efter få minutters spilletid som indskifter i foråret, blev Kristensen denne søndag endelig afgørende. Efter 85 minutter vandt han en lang bold, som endte for fødderne af Kortegaard, der i Randers’ straffesparksfelt blev fældet af Jonas Bager. Mathias Kristensen eksekverede sikkert fra pletten, og efter spandevis af mål i de lavere rækker kunne den 25-årige angriber dermed også åbne sin målkonto i Superligaen i en kamp, hvor det meget retfærdigt endte 1-1.