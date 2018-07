Fra optimisme til pibekoncert: Horsens drillede FCK efter sent drama

Viktor Fischer havde alle muligheder for at redde FCK-spillernes ære. I det 90. minut gik han til straffesparkspletten med mulighed for at sende FCK på 2-2. Men Fischer missede muligheden, da Matej Delac i Horsens-buret hev en god redning op.

Afbrænderen betød, at udeholdet ganske overraskende kunne gå fra banen som vindere med en 2-1-sejr. Dermed levede Ståle Solbakkens tropper slet ikke op til de forhåbninger, mange FCK-fans havde før superliga-sæsonpræmieren.

FC København- AC Horsens 1-2 (0-0) Vurdering: FC København: 2

AC Horsens: 7 Kampens spillere: Rasmus Falk, FC København, 4

Bjarke Jakobsen, AC Horsens, 8

Dommer: Mads-Kristoffer Kristoffersen, 6 Det lærte vi: At Horsens-træner Bo Henriksen endnu engang viser, at han har en evne til at få sine hold til at (over)præstere. Det er bare godt arbejde. Detaljen: Da Bo Henriksen sprintede på banen efter slutfløjt. Man skulle næsten tro, han havde vundet VM.

For det var som om, at det københavnske bybillede ændrede sig en lille smule mandag. Som om, at - om man så befandt sig på Amager, Nørreport eller Østerbro - kunne spotte flere FCK-trøjer end sædvanligvis.

Årsagen var selvfølgelig, at der var kamp mod AC Horsens.

På tribunen var det som om, at FCK-fansene i løbet af sommerpausen var blevet skænket mere energi. Mere håb.

»Attack, attack, attack,« lød det simple, men bastante budskab fra FCK-fansene, der gennem kampen ydede en flot støtte.

Og det var der også brug for. For FCK skulle bedre igang end i sidste sæson. Her lykkedes det blot klubben at hente 22 point efter 16 kampe. En sæsonstart, der var FCK’s værste siden 1999/2000-sæsonen. Slutplaceringen som nummer 4 var heller ikke meget bedre.

Forud for denne sæson har FCK da også oprustet markant.

De har bl.a. hentet Andreas Bjelland i Brentford, angriberen Kenan Kodro i Mainz, centerbacken Sotiris Papagiannopoulos i Sverige, Jesse Joronen i Horsens og Dame N’Doye, der for sæsoner siden var en yderst målfarlig targetman for hovedstadsklubben.

Der var ingen tvivl om, hvem den mest populære var.

»Velkommen hjem!«, stor der på en tifo med blå skrift på et hvidt banner over endetribunen, hvor de mest vokale FCK-fans står. EN tribune, der også var beklædt med en stor FCK-trøje med Dame N’Doyes navn og trøjenummer.

Udeholdet var dog heller ikke upopulært - til at begynde med. Da Horsens-spillerne løb på banen, kvitterede FCK-fansene med klapsalver og kaskader af »Hader, hader, hader BIF« med henvisning til, at Horsens en dramatisk majaften var stærkt medvirkende til, at Brøndby måtte nøjes med sølv.

Som kampen skred frem blev FCK-fansene dog mere og mere utilfreds med Horsens-spillerne.

Dels fordi Horsens-spillerne spillede fysisk og tog sig god tid ved dødboldene. Og ikke mindst fordi det lykkedes Horsens-spillerne at bringe sig foran 2-0 efter 65 minutters spil.

Mens 1. halvleg var lige, var Horsens klart bedst i starten af 2. halvleg.

Først kom Hallur Hansson først på et fladt indlæg fra højresiden, som han dog sparkede på overliggeren.

Samme spiller revancerede sig 10 minutters tid senere. Hansson fik bolden uden for feltet og sparkede tørt bolden fladt i nettet. 1-0 til Horsens.

FCK'erne virkede rystede. Minutter senere så det umiddelbart ud som, at Jonas Borring headede et hjørnespark i nettet, men dommer Mads-Kristoffer Kristoffersen fløjtede for et frispark.

Efter 67 minutter kom Horsens endda foran 2-0. Et potent Horsens-våben, indkastene fra Mikkel Qvist, resulterede i et mål, da Bjarke Jacobsen med hovedet fik dirigeret i bolden i kassen.

Og så blev kampens første pibekoncert ellers indledt.

FCK lagde herefter et markant pres. Og chancer skabte de.

Især Viktor Fischer, der blev skiftet ind efter pausen, skabte uro fra sin position på venstrekanten.

Først blev et Michael Lüftner-hovedstød akkurat reddet på stregen, mens Zeca headede bolden på træværket.

Med fem minutter igen jublede størstedelen af de fremmødte tilskuere. Rasmus Falk snittede et Nicolai Boilsen-indlæg i nettet og reducerede.

FCK var meget tæt på at redde en uafgjort hjem, men Viktor Fischer brændte et straffespark. Og så kunne Horsens-spillerne juble. Bo Henriksen kunne efter slutfløjt ses sprinte ind på banen med hænderne på sit hår. Som han nærmest vantro havde været vidne til en fuldstændig eminent sæsonstart. Ståle Solbakken må græmme sig.