Liveblog: FCK og Horsens mødes i Superligaen

15 gange skal Tour-feltet søndag hen over brosten, og det er garanti for drama og styrt.

Fuglsang rykkede to pladser op efter drama:

Frankrig vandt den mest målrige VM-finale i 52 år. Spillernes alder antyder, at Frankrig er landsholdsfodboldens nye stormagt.

Guldregn over Les Bleus:

Sportsligt blev VM et nederlag for verdensfodbolden og en næsten hånlig dominans af Europa.

AGF fik point med fra Herning, da FC Midtjyllands Jakob Poulsen brændte et straffespark kort før slutfløjt.

Dårlig håndhygiejne kan udgøre en smittefare, og det gælder i særdeleshed for kontaktlinsebrugere.

Ferietiden er en oplagt mulighed for at lave kreative ting.

