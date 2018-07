Effektive Vendsyssel slog OB i dramatisk superligadebut

Søndag fik oprykkeren Vendsyssel FF sine første point i Superligaen. Nordjyderne slog OB med 3-2 på hjemmebanen i Hjørring.

Vendelboernes indtræden i Superligaen blev fra kampens start med en indsats, der udsprang fra en stærk defensiv.

Her tog Vendsyssel kampen ligeligt op med det erfarne superligahold, hvorimod offensiven havde svært ved at slå igennem.

Det ændrede sig til gengæld i anden halvleg, hvor oprykkeren viste stor effektivitet på få chancer.

Vendsyssel bød sig ikke til med reelle chancer i første halvleg, hvor OB havde flere optakter til mål, men der faldt ingen scoringer før pausen. Fem minutter efter pausen fandt hjemmeholdet til gengæld vej til netmaskerne.

Moses Opondo brød let igennem i Vendsyssels venstre side. Efter at have sat to mand fandt midtbanespilleren en fri Sebastian Czajkowski i det lille felt. Herfra bragte angriberen sikkert sit hold foran.

Kort efter slog Vendsyssel til igen. Søren Henriksen lagde et kort indlæg ind til sin forsvarsmakker Jakob Hjorth, der headede bolden ind bag målmand Sten Grytebust og gjorde det til 2-0.

Med 10 minutter igen fik OB tildelt et straffespark. Det vekslede Nicklas Helenius sikkert til en reducering.

I kølvandet på straffesparkskendelsen blev netop indskiftede Jeppe Svenningsen sendt tidligt i bad, da dommer Morten Krogh viste ham det røde kort.

Trods en mand i undertal kom Vendsyssel alligevel på 3-1. Moses Opondo brød alene igennem på højre side og udplacerede Sten Grytebust med et skud placeret højt i målet.

Med fem minutter igen reducerede OB's Mathias Jørgensen til 2-3 med et velplaceret skud fra feltets kant, men tættere på kom fynboerne ikke.

Den indeværende sæson er Vendsyssel FF’s første i den bedste danske række.