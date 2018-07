Oprykkerne fra Esbjerg tog point fra FC Nordsjælland

FC Nordsjælland led et skuffende pointtab i sæsonens første Superliga-kamp, da holdet søndag måtte nøjes med 1-1 hjemme mod oprykkerne fra Esbjerg.

Hjemmeholdet dominerede ellers kraftigt i første halvleg, hvor Esbjerg-spillerne lige skulle vænne sig til, at tempoet i Superligaen er højere end i 1. division.

De forsvarende bronzevindere fra FCN havde ændret en smule i taktikken i forhold til sidste sæson, da holdet spillede med fire mand i forsvaret i stedet for tre.

Det virkede godt fra starten af kampen, for hjemmeholdet sad på det hele i første halvleg mod et Esbjerg-hold, som havde svært ved at følge med på det hurtige kunstgræs i Farum.

FCN kom foran efter ti minutter, da Mikkel Rygaard sendte Godsway Donyoh i dybden. Her var Donyoh iskold og lagde bolden i nettet til 1-0.

Kort efter blev FCN-anfører Mathias Jensen skadet og måtte lade sig udskifte, og det lagde en dæmper på hjemmeholdets dominans.

Det var dog stadig flere gange tæt på 2-0 inden pausen, men skarpheden svigtede for værterne, hvor målscorer Donyoh kom tættest på med et skud på stolpen.

Esbjerg kom bedre ud til anden halvleg, og netop indskiftede Jacob "Lungi" Sørensen sendte efter få minutter et flot spark på overliggeren.

Efter godt en times spil kom udligningen, da Jacob Lungi Sørensen blev spillet fri, trak bolden med ind i feltet og sparkede den i nettet til 1-1.

Herefter var kampen ganske lige, men selv om FCN lagde pres på mod slutningen af opgøret, kunne Esbjerg tage fra Farum med et enkelt point.