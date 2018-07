Vejle-direktør trods sejr: Vi henter flere spillere

Vejle fik en regulær drømmestart på sin tilbagevenden til Superligaen efter ni år fredag aften.

Vejle vandt 3-1 over Hobro i sæsonens premierekamp i ligaen, men den gode start ændrer ikke på, at Vejle Boldklubs direktør, Henrik Tønder, og resten af klubbens ledelse fortsat er på udkig efter nye spillere.

- Der kommer flere spillere til. Det gør der, fordi truppen er decimeret i øjeblikket. Vi har sagt farvel til seks-syv spillere, så selvfølgelig kommer der nye spillere til. Det er ikke nogen hemmelighed, siger Henrik Tønder.

Direktøren slog i samme ombæring fast, at de spillere, som klubben vil forsøge at hente, skal kunne gå ind i startopstillingen.

- Vi kigger efter spillere, som kan styrke startelleveren. Vi har et rigtigt godt mandskab, men vil gerne bygge mere på. Der er flere kampe i Superligaen, og det bliver en hård sæson. Vi skal have en større bredde for at kunne begå os, siger Tønder.

Vejle fik sin drømmestart efter ni års venten

Han forsikrede trods handlelysten, at klubben ikke vil forcere noget, hvis den rigtige spiller ikke viser sig. Netop det faktum er noget, som glæder Vejle-anfører Jacob Schoop.

- Jeg vil hellere have, at vi handler fornuftigt. Det er bedre at have nogle af de sultne unge, som vil det, siger Jacob Schoop.

Vejle-træner Adolfo Sormani var ikke meget for at snakke om nye spillere.

Han koncentrerer sig om de spillere, som er i truppen.

- Jeg taler kun om mine spillere. Jeg vil ikke snakke om nogle, der ikke er at finde på holdet endnu. Jeg kan forsikre, at de spillere, som er her, vil arbejde hårdt, siger Adolfo Sormani.