Vejle fik sin drømmestart efter ni års venten

»Vi ligger nummer et, vi ligger nummer et.«

Hjemmebanetilskuerne havde det ikke bare skønt, nej, de havde det næsten sommerlykkeligt på det lidt over 10 år gamle stadion i Nørreskoven i Vejle. Efter ni års fravær vendte Vejle Boldklub fredag aften tilbage til Danmarks bedste fodboldrække med en sejr.

Vejle-Hobro 3-1 (0-0) Vurdering: Vejle: 7

Hobro: 5 Kampens spillere: Arbnor Mucolli, Vejle, 7

Vito Hammershøy-Mistrati, Hobro, 6

Dommer: Benjamin Willaume-Jantzen, 4 Det lærte vi: At Vejle er et hold der med enkle midler og stor fight vil presse mange Superliga-hold på hjemmebane. Detaljen: Da Vejle-angriberen Imed Louati i en helt fri position tæt på mål formåede at sparke bolden forbi. Næsten en bedrift i sig selv.

Vejle vandt 3-1 over Hobro efter en anden halvleg, der satte gang i tilskuerne. Men allerede fem kvarter før kampstart summede det foran porten ved indgangen til det stadion, der har hungret efter Superligafodbold. Dannebrog vajede i den lette sommervind, der var røde trøjer overalt, og det duftede af østjysk optimisme.

En fyr ved navn Michael Kristiansen var formentlig en af de Vejle-fans, der glædede sig mest til premieren. Han er i hvert fald en af klubbens mest passionerede tilhængere. Ifølge Vejle Amts Folkeblad var han så lykkelig over, at Vejle Boldklub blev reddet fra konkurs i 2014, at han besluttede sig for at takke nogle af investorerne bag overlevelsen – i form af indkøbte citronmåner.

En af ”redningsmændene” var den tidligere Vejle-anfører Klaus Eskildsen, der i årenes løb har smidt mange mio. i den klub, han spillede 240 kampe for. Foruden at eje knap halvdelen af Vejle Boldklub er Klaus Eskildsen også ejer af kageproducenten Dan Cake. Og så havner vi tilbage hos superfanen Michael Kristiansen. I et helt år købte han nemlig citronmåner fra Dan Cake til sine 15 kollegaer – som en ydmyg tak og støtte til Eskildsen.

Vejles keeper Pavol Bajza burde i øvrigt få et stykke af citronmånen efter kampen. Han var om nogen manden, der sørgede for, at fredagens fodboldfest i Nørreskoven stadig var i gang ved pausetid. For selvom oprykkerne indledte bedst og var dygtige med bolden, var det Hobro, der skabte mest.

Tre store chancer i første halvleg endte dog uden Hobro-scoring, fordi Bajza og stolpen blokerede. Oprykkernes succesfulde defensiv i 3-5-2-formationen virkede skrøbelig, og forståeligt nok kunne Hobros debuterende cheftræner Allan Kuhn næsten ikke være i sig selv af ærgrelse på sidelinjen.

På den ene langside på Vejle Stadion sad Brøndbys træner Alexander Zorninger og overvågede de to hold, som pokalvinderne skal møde i de kommende to spillerunder. Tyskeren noterede sig med stor sandsynlighed ikke sikkert pasningsspil som en af tingene. For hverken Vejle eller Hobro kunne argumentere for, at de havde kampen under kontrol. Spillet foregik i første halvleg mellem de to felter, men alt for sjældent i dem. Det ændrede sig sidenhen.

Til gengæld burde Zorniger notere sig navnet Arbnor Mucolli. En lille, modig 18-årig dansk-albaner på Vejles midtbane, der har teknikken og overblikket i orden. Han var ikke blot manden bag Vejles få chancer, men også kampens friske pust.

15 minutter inde i anden halvleg var den lille tekniker på spil i Hobros felt. Hans aktioner fremtvang et straffespark, og det satte kampen i gang. Brasilianske Allan Sousa var iskold fra pletten med en Panenka-afslutning, som skolebørnene i Vejle formentlig vil forsøge at efterligne hele sommeren. Det var fodboldkunst.

Målet satte fut i stadionet, som kort efter fik endnu mere at juble over. VM-tendensen med bunkevis af mål efter dødbolde fortsatte nemlig i Nørreskoven. Efter et frispark og en lang række hovedstød havnede bolden for fødderne af Mads Greve, der sparkede 2-0-føringen ind.

Eksperternes superliga-dom: »Voldsom« guldkamp og vanskelige kår for oprykkerne I dag fløjtes denne superliga-sæson i gang. Jyllands-Posten har allieret sig med eksperterne Tommy Bechmann og Jesper Thygesen, som blandt andet forudsiger en helt speciel guldkamp.

Men Hobro svarede hurtigt igen. Indskiftede Emmanuel Sabbi fik chancen uden for feltet. Han bankede til kuglen – og ramte den godt. Bolden blev hamret i målet, og Hobro var igen i live. Man fornemmede straks usikkerheden på tribunerne. Vejles spil forkrampede efter reduceringen, og Hobros udligning lå og lurede.

Men så er det godt, at man i Vejle har en anfører, der kan slå til, når der er brug for det. Kampjubilaren Jacob Scoop tordnede bolden i kassen fra distancen og cementerede dermed sejren.

Et drømmemål på en drømmedag for den stolte fodboldby.