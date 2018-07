Superligaen vil film til livs med nyt videopanel

Når Superligaen sparkes i gang fredag, vil der som noget nyt sidde en observatør, der gennemser tv-transmissionen af kampene.

Det skriver Superligaen i en pressemeddelelse.

Hvis observatøren ser en episode, som normalt ville medføre en udvisning, men ikke bliver dømt af dommeren på banen, vil observatøren lave en indberetning til Fodboldens Disciplinærinstans.

Her vil man efterfølgende vurdere, om der skal rejses en sag, og om den skal føre til sanktion over for den pågældende spiller eller træner.

Der vil dog blive holdt særligt øje med film. En spiller kan således efterfølgende straffes for film, selv om dommeren har bedømt den givne situation anderledes i kampen.

- Klubberne har haft et ønske om, at alle kampe bliver underlagt det samme kritiske eftersyn af eksempelvis voldelige eller miskrediterende episoder.

- Med det her tiltag forsøger vi at opnå en større ensartethed i forhold til, hvilke sager der tages op i Fodboldens Disciplinærinstans.

- Samtidig ønsker vi at sætte ekstra fokus på film, som er med til at sætte spillet i miskredit, siger turneringschef i Divisionsforeningen Peter Ebbesen i pressemeddelelsen.

Observatørerne vælges blandt de nuværende cirka 20 Superliga-dommerudviklere.

På baggrund af rapporten fra observatøren er det fortsat alene Fodboldens Disciplinærinstans, der som den dømmende instans afgør, om der skal tages en sag op.

I den kommende sæson vil der være observatører på samtlige 251 kampe.

Superligaen indledes fredag klokken 18, når oprykkerne Vejle tager imod Hobro efterfulgt af Sønderjyske mod AaB 20.15.