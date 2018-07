Fem skarpe til klubbernes forening om strukturændring

Forskellen på at spille 1. division og Superliga skal være mindre for oprykkerne.

Det er en af ambitionerne bag den nye strukturændring, som træder i kraft fra sæsonen 2020/21, fortæller Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen.

Her skæres antallet af hold fra 14 til 12, og nummer 11 og 12 rykker desuden direkte ned i næstbedste række.

Hvorfor har det været nødvendigt at ændre strukturen igen?

- Det har det jo været, fordi vi efter to sæsoner har evalueret på turneringsformatet med 14 hold og analyseret på, hvad der vil være det bedste og mest effektive setup for dansk professionel klubfodbold fremover, siger Claus Thomsen.

- Vi kan se, at det har været en stor succes at have et slutspil. Vi har også set, at en Superliga med 12 hold vil være mere kompetitiv og i øget grad vil befordre deltagelse i europæiske turneringer.

- Så har vi kigget på at styrke Nordicbet Ligaen (1. division, red.), så vi får to rækker med 12 hold med et bæredygtigt ressourcegrundlag.

Det er jo kun to sæsoner siden, at Superligaen blev udvidet til 14 hold. Hvad har svaghederne været ved det?

- Vi synes, at vi får en mere kompetitiv turnering, når vi har 12 hold. At vi får en styrket Superliga med en mere kompetitiv turnering. Vi beholder slutspillet, for det har været en stor succes. Vi får også en turnering, der er en smule mere ligeud end i 14-holdsformatet.

- Vi beholder så at sige det bedste fra 14-holdsformatet og øger konkurrencen i Superligaen ved at blive 12 hold.

Men det er ikke en lang levetid, strukturen kommer til at have fået, når man går tilbage til de 12 hold. Har den nye struktur spillet fallit?

- Nej, det synes jeg ikke, den har. Jeg synes, den har været en stor succes, for vi har introduceret en ny måde at spille på, som har virket med slutspilsformat, som i begge sæsoner har været en rigtig stor succes.

- Når vi har kigget på tilskuertal, seertal og på, hvordan vi bedst styrker ligaen i det hele taget og får den mest slagkraftige Nordicbet Liga, og hvordan vi mindsker forskellen på at rykke fra den ene til den anden liga, har to gange 12 hold været det rigtige.

- Så jeg synes ikke, at noget format har spillet fallit. Jeg synes tværtimod, at vi har vist, at det at udvikle og kigge på et innovativt format har været en succes.

I det nye format ryger nummer 11 og 12 direkte ud af Superligaen. Hvorfor har I sløjfet de direkte op- og nedrykningskampe mellem Superliga- og 1. divisionsholdene? Udefra set var det nogle gode og dramatiske opgør.

- De dramatiske opgør får man så i stedet i Nordicbet Liga, og man får det bestemt også i nedrykningskampe (mellem Superligahold, red.). Og vi bevarer i øvrigt finalen om den sidste europæiske plads.

- Vi ønsker at bevare en stærk 1. division, hvor der også er stærkt liv i drømmen om at komme til at spille Superliga.

Det er ikke så længe siden, at I lavede de små justeringer til den kommende sæson. Har I ikke haft nok tiltro til, at de kunne "redde" strukturen med de 14 hold, siden en ny struktur nu er nødvendig?

- Det har været to parallelle analyser. Hvordan optimerer vi 14-holdsformatet, og hvordan ser den bedste fremtid ud for professionel klubfodbold i det hele taget.

- Så svaret er sådan set det samme: Det, vi synes giver den bedste fremtid for dansk klubfodbold, er to rækker med 12 og bevarelse af slutspil i Superligaen.