4-1 sejr mod Horsens: Fischer var igen helten for FCK

På bare tre måneder har Viktor Fischer markeret sig som en af Superligaens største profiler. Det viste han igen lørdag, da han var den store oplevelse i FC Københavns 4-1-sejr over AC Horsens.

Fischer optrådte som den store entertainer i opgøret, hvor han var billedet på klasseforskellen mellem de to mandskaber. Efter bare en halv time var hjemmeholdet foran med 3-0, og resten af kampen handlede derfor om sejrens størrelse – men den handlede også om Viktor Fischer, der havde en fod med i alle FC Københavns mål.

Han stod selv for 2-0-målet efter 20 minutters spil, da han satte foden på et præcist indspil fra FCK-anfører Nicolai Boilesen og afsluttede et flot angreb for hjemmeholdet. Forinden havde han selv ageret arkitekt i FC Københavns første mål med et perfekt hjørnespark til Denis Vavro.

Med de to aktioner kom Fischer op på i alt syv oplæg og seks mål i Superligaen, og han har dermed været direkte årsag til 13 FCK-scoringer dette forår, hvor Ståle Solbakkens mandskab i alt har nettet 28 gange.

Fischer var sammen med Federico Santander også fødselshjælper til Jonas Winds 3-0-mål, og han kunne endda være blevet noteret for endnu et oplæg. Midtvejs i første halvleg viste han sig som et skarpt registrerende geni, da han med hælen spillede samme Santander fri til en afslutning på overliggeren.

I anden halvleg slækkede hjemmeholdet koncentrationen, så Horsens fik reduceret, men der var aldrig tvivl om kampens udfald eller kåringen af Man of the Match. Fischer var profilen i Parken, og sluttede af med en hovedrolle i opspillet til Santanders 4-1-mål.

KAMPFAKTA

FC København – Horsens 4-1

FC København: 7

AC Horsens: 4

Dommer: Michael Tykgaard, 7

Kampens spillere

Victor Fischer, FC København, 8

Jonas Thorsen, AC Horsens, 5

Det lærte vi

Det er fortjent, at AC Horsens er med i top seks, men det må konstateres, Bo Henriksens mandskab er med som det tynde øl. Efter fem kampe i slutspillet har Horsens hentet ét point med en målforskel på 4-13.

Detaljen

FC København havde svenske Erik Johansson i startopstillingen for første gang siden 12. august 2017. Forsvarsspilleren har været ude med en korsbåndsskade samt en fodskade i over et halvt år, men er nu klar igen.