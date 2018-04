Zorniger: Nederlagene sætter sig i hjernen på Midtjylland

FC Midtjylland var foran 2-0 mod Brøndby i torsdagens sene opgør, men endte alligevel med at tabe 2-3.

Brøndbys træner Alexander Zorniger var dog ikke ligefrem jublende glad efter det vigtige resultat, der sender Brøndby tre point foran FCM i tabellen i den tætte topstrid.

»Vi kæmpede i mange situationer, især i det individuelle spil. Jeg kan næsten ikke huske, hvornår jeg sidst har set så mange spillere have en individuel, dårlig kamp. Især de bagerste fire,« lød Zornigers umiddelbare reaktion.

De kritiske toner var mest rettet med den første halvleg, hvor det rettelig var FCM, der sad på kampen trods Brøndbys reducering til 1-2 før pausen.

Gustav Wikheim stod for begge Midtjyllands mål og havde sammen med Mikkel Duelund en vigtig rolle i de dårlige Brøndby-præstationer.

Men trods den dårlige første halvleg lykkedes det Brøndby at vinde, da især i kampens sidste kvarter vendte det hidtidige kampbillede på hovedet med en dominerende optræden.

Sejren var Brøndbys tredje mod FC Midtjylland i denne sæson, og Zorniger begynder at tro, at det må påvirke midtjyderne.

»I den første kamp var det en klar sejr til os. Den forrige kamp var også fortjent, og i dag kunne de ikke slå os, selv om de var bedre. Selvfølgelig kommer det ind i hjernen på dem,« sagde Zorniger, der dog havde mest travlt med fokus på eget hold:

»Det vigtigste er, at vi analyserer kampen, fordi mange ting ikke gik i den retning, vi normalt ville have. Vi er glade for de tre point, men vi ved også godt, at vi godt kan gøre det bedre.«