19-årig spiller gjorde sig bemærket, da FCK besejrede AaB i Parken

Yann Rolims frisparksafslutning før minutter før det endelige dommerfløjt må have sendt en kold dråbe sved ned af nakken på de fleste FCK-tilhængere. Bolden var centimeter fra at gå ind, men det gjorde den ikke. Få minutter efter rakte københavnerne hænderne i vejret efter 2-1 sejren over AaB.

Kampen FC København – AaB 2-1 (1-1) FC København: 6 AaB: 6 Dommer: Anders Poulsen, 6 Kampens spillere: Jonas Wind, FC København: 7 Frederik Børsting, AaB: 6 Det lærte vi At Jonas Wind bør være en del af rotationen i FCK’s angreb. I Wind har københavnerne en spiller, der bør kandidere til at få flere superligaminutter efter sin gode præstation mod AaB. Detaljen En noget kuriøs scene udspillede sig i Parken, da William Kvist erstattede Jonas Wind efter 85 minutter. Landsholdsveteranen løb nemlig ind på banen, inden den unge kollega forlod den. Det resulterede i, at Kvist modtog et gult kort, måtte løbe af banen og vente på at Wind luntede af græstæppet, før han kunne løbe ind igen.

Tidligere onsdag eftermiddag spillede FC Nordsjælland 2-2 mod Horsens, hvilket betød, at FC København kunne hente to point på nordjyderne i tilfælde af sejr. Nu er FC Nordsjællands forspring ned til FCK på fjerdepladsen smeltet ned til fire point.

Engang var FC København et af Danmarks stærkeste hold på dødbolde. Københavnerne tog næsten ejerskab over spilaspektet, og holdet brillerede både på de offensive og defensive af slagsen. Men onsdag aften var det langt fra den standard, da AaB gæstede Parken, og i kampens første 45 minutter var jyderne næsten farlige på hver eneste af slagsen. Således var det et hjørnespark, der frembragte udligningen, da Jakob Blåbjerg på tæt hold headede bolden i mål. Det var anden gang i kampen, at forsvarsspilleren kom på måltavlen. 20 minutter forinden sendte han dog læderet i eget net efter en fin afslutning af FCK’s Jonas Wind, der for første gang nogensinde var at finde i det hvidklædte holds startopstilling.

På trods af de lune forårsgrader var Parken en noget tom kulisse for onsdagskampen mellem Superligaens nummer fire og fem, hvor knap 10.000 tilskuere var dukket op. Men festen blev da forsøgt igangsat, da konfettier blev sendt ud over den halvtomme familietribune, kort inden kampen blev fløjtet i gang.

For FCK var kampen en oplagt chance for genrejsning efter to snævre nederlag til først FC Midtjylland og dernæst ærkerivalerne fra Brøndby. Det var især en gylden mulighed for at vise, at de to nederlag ikke har sat sig mentalt hos FCK’erne, der tabte begge kampe efter at have været foran.

Mod Brøndby indtog Robert Skov rollen som den store skurk, da han misbrugte et straffespark ved stillingen 1-0 til FCK, men hjemmepublikummets modtagelse af Skov var varmere end temperaturen denne onsdag aften. »Robert SKOV, Robert SKOV,« lød det fra den ene af endetribunerne. Som for at vise den 21-årige mand, at han allerede er tilgivet.

I starten af kampen virkede FCK’erne i kontrol, men gradvist fik AaB taget mere og mere initiativ. Da holdene gik til pause, havde AaB umiddelbart efterladt det bedste indtryk. For FCK var det næppe meget at glæde sig over. Hvis ikke det var for Jonas Wind.

Den unge FCK’er var holdets bedste mand i kampens første 45 minutter, hvor han viste prøver på sin mobilitet, tvang Jakob Blåbjerg til at score et selvmål og prøver viste spændende teknik ved et par veltimede vendinger. Hans anden halvleg var næsten ligeså god, selvom han forsvandt en smule ud af kampen.

FCK’s greb om AaB var dog tiltagende i kampens anden halvdel. Det kulminerede, da Viktor Fischer vippede bolden den ene vej om Kasper Pallesen og løb den anden, inden han kraftigt bragede bolden forbi Rinne i AaB-målet, til hvad der blev sejrsmålet for FC København. Solbakkens tropper vil uden tvivl være tilfredse med sejren efter to nederlag samt det gode træk i tabellen. Men den norske strateg har grund til at være godt knotten over FCK’s første halvleg, hvor hjemmeholdet lod et drilskt AaB-mandskab æde sig tilbage i kampen.