Helsingør besejrede ufarligt AGF-mandskab på pløjemark

Det kan virke paradoksalt, at Helsingørs bane ligner en pløjemark en ellers solkinsrig forårsdag midt i april, men det var tilfældet, da hjemmeholdet tog imod AGF, der med fem sejre i bagagen var i god form, ligesom de blev bakket op af en næsten fyldt udebanetribune med AGF-fans. Det var dog ikke nok, for udeholdet virkede uinspirerede og ganske ufarlige kampen igennem.

Allerede inden kampen gik i gang, var banen udtrådt. Ja, man skulle næsten tro, at der var blevet afholdt en lokalt kvægmarked eller hestevæddeløb inden kampstart. Kampen blev indledt med mange lange bolde, og det var sådan set naturligt nok, for banen egnede sig bestemt ikke til finurlige hælafleveringer eller tålmodigt pasningsspil langs jorden.

Der skulle gå et lille kvarter, før det første nærgående forsøg på mål kom. Lige uden for feltet dumpede en bold ned til Anders Holst, der dog sendte den tæt over AGF-målet.

Det var også Helsingør, der kom først på tavlen. Et hjørnespark blev sendt ind i pandebrasken på Nicolas Mortensen, som via stolpen sendte den i nettet efter 20 minutter.

De to hold spillede fredag aften, hvor AGF besejrede nordsjællænderne 2-1 på scoringer af Martin Pusic og Tobias Sana, men det var dog Helsingør, der så bedst ud i første halveg. Lige før pausen var hjemmeholdet tætte på at fordoble deres føring. En høj dumpede ned for fødderne af Daniel Stückler, der fem minutter forinden var kommet på banen for brasilianeren Douglas, der måtte udgå. Med bolden for fødderne var Stückler helt fri foran mål, men AGF-keeper Aleksander Jovanovic parerede angriberens skud.

I 2. halveg kom aarhusianerne ud med mere aggressivitet. Flere og flere af duellerne blev vundet af udeholdet. Men de helt store chancer havde David Nielsens mandskab svært ved at tilspille sig mange af.

Derfor var det måske ikke unaturligt, at AGF’s hidtil bedste forsøg kom fra et frispark. Lige på kanten af feltet krøllede Tobias Sana et fladt frispark forbi Helsingør-muren. Bolden ramte stolpen, og dansede linedans på stregen, før Mikkel Bruhn fik sin favn over den.

Som kampen nærmede sig slutfløjt pressede udeholdet sig mere og mere på. Helsingør pakkede sig, og AGF satsede med Mustapha Bundu, Kasper Junker og Martin Pusic som fronttrio.

Men helt farligt blev det ikke. En dødbold blev sendt ind i hovedet på en GF’er, der dog blev grebet ud af modstander-målmanden. Det blev kampens sidste chance.