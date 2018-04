Guldkampen er stadig åben - Vildt FCM-comeback imod FCK

FC Midtjylland holder sig inde i guldkampen og følger med Brøndby helt i toppen af superligaen.

Det lignede ellers både et nederlag og i bedste fald et pointtab mandag aften i Herning. Hjemmeholdet var bagud med 0-2 til mesterklubben FCK inde i anden halvleg, men fik vendt det hele på hovedet med tre mål på 35 minutter.

FC MIDTJYLLAND-FC KØBENHAVN 3-2 Vurdering FCM: 7

FCK: 6 Kampens spillere Gustav Wikheim, FCM, 7

Viktor Fischer, FCK, 8

Dommer: Jens Grabski Maae, 7 Det lærte vi FCM imponerer ikke spillemæssigt, men holdet bliver alligevel ved med at vinde. FCK er ikke kureret for de dårligdomme, der har ødelagt sæsonen i superligaen. Detaljen Det var ren indendørs fodbold og meget uselvisk, da Viktor Fischer lagde op til FCK’s 1-0-mål.

Artem Dovbyk, indskiftet FCM-angriber, blev helten, da han klaskede sejrsmålet til 3-2 ind efter et kontraangreb i en kamp, som FCK ellers ejede i de første 50 minutter.

FCM viste ikke meget spillemæssigt, der giver tro på, at holdet kan gå hele vejen i dette forår. Selvtillid og moral var der dog masser af i det flotte comeback. Offensivt havde FCM svært ved at skabe noget, men dødbolde er jo også en del af fodbold, især når de bliver serveret af Jakob Poulsen. To hjørnespark med få minutters mellemrum i anden halvleg var nok til at skabe to hurtige mål, som banede vejen for det fuldendte comeback.

FC København ankom til Herning med seks sejre på stribe. Holdet styrede også sikkert imod den syvende med en 0-2-føring og også et skud på stolpen ved 2-2. FCK er næppe færdig med at vinde. Holdet jagter bronzemedaljer og europæisk deltagelse, og på søndag venter en duel med Brøndby. FCK er ikke selv bejler til mesterskabet, dertil er der alt for langt op, men holdet ligner en seriøs drillepind, der kan sluge masser af point og skabe ravage i topstriden i mesterskabsspillet.

Intet lignede point til FC Midtjylland i de første 50 minutter.

»Kom så boys, så er vi fandeme startet,« skreg Erik Sviatchenko, da hjemmeholdet efter 20 minutter hældte en let aflevering ud over sidelinjen.

På det tidspunkt var guldbejlerne fra FCM allerede bagud 0-1, og det var FCK, der dominerede, kontrollerede og skabte de største chancer. Kanten Robert Skov hamrede et dykkende frispark på overliggeren fra en distance, hvor der sjældent bliver sparket på mål i superligaen.

FCK-målet faldt allerede efter 12 minutter. FCM’s tremandsforsvar blev revet op med en aflevering i dybden, og det flade indlæg endte i fødderne hos Viktor Fischer, der havde alle muligheder for at afslutte, men i stedet for at sparke til bolden selv, skubbede han den videre til Frederico Santander, der blot skulle puffe den ind i det tomme net.

FCK kom også på 0-2 lige i begyndelsen af anden halvleg. Denne gang sparkede Fischer selv bolden i mål på et fladt indlæg.

Spillere fra FC Midtjylland jubler efter en scoring mod FC København. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

I sidste sæson havde FCK lukket sådan et opgør, men der en grund til at klubben ikke er del af guldstriden denne gang. Pludselig glemte holdet at dække op ved bagerste stolpe på et hjørnespark. Det kostede et mål. Fischer skreg sin galde ud, Solbakken gjorde det samme med to fingre imod tindingen. Det mål flippede kampen på hovedet.

Et par minutter senere kiksede opdækningen igen efter et hjørnespark, og så var der udlignet. Denne gang kunne Erik Sviatchenko bukke foran sit hjemmepublikum, ligesom hele ulveflokken gjorde igen og igen efter slutfløjtet i kølvandet på Artem Dovbyks sejrsmål.