Afsløringer rammer Superligaen: Fifa undersøger danske topklubbers brug af mindreårige

To klubber i toppen af Superligaen undersøges af Fifa i sager af samme karakter, der tidligere har givet de spanske storklubber FC Barcelona, Atlético de Madrid og Real Madrid forbud mod at købe fodboldspillere i en periode.

Granskningen handler om Danmarks mest vindende fodboldklub de seneste 15 år, FC København, samt Superligaens nummer tre, FC Nordsjælland. Fifa undersøger, om de to klubber har brudt forbundets regler om handel med mindreårige. Det erfarer Jyllands-Posten fra centralt placerede kilder.

Sagerne minder om en dom fra Den Internationale Sportsdomstol (CAS) mod FC Midtjylland i 2008, da klubben hentede afrikanere til Danmark som amatører under påskud af, at de først og fremmest var studerende. Det afviste CAS. I FC København undersøger Fifa Jyllands-Postens afsløring af klubbens brug af Aboubakar Keita i 2014-15, da han var under 18 år. I FC Nordsjælland er der tale om klubbens tilknytning af amerikaneren Jonathan Amon, da han i 2015 kom til Danmark som 16-årig. Begge spillere har nu kontrakt med deres respektive klubber.

Fifa-undersøgelser rammer Superligaen: Artikel 19 og de afrikanske drenge på kunstgræsset i Farum Fifa-undersøgelser rammer dansk topfodbold. Nu kan Jyllands-Posten bringe nye afsløringer frem.

Foruden Fifas undersøgelse af Amon kan Jyllands-Posten nu afsløre, at FC Nordsjælland risikerer yderligere Fifa-undersøgelser om tilknytningen af seks mindreårige, afrikanske spillere fra dens ejer, det ghanesiske talentakademi Right to Dream (RTD). Ifølge Jyllands-Postens oplysninger er RTD i forvejen involveret i en Fifa-undersøgelse om samme emne af den engelske storklub Manchester City.

Har FC Nordsjælland overholdt reglerne? DBU og ekspert strides om manglende svar DBU og superligaklub modtager hård kritik.

FC København har afvist at have brudt reglerne i sagen om Keita og ønsker som FC Nordsjælland ikke at interviewes.